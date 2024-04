Pallavolo, male sia la Cucine Lube che la Cbf Balducci

Seconda sconfitta consecutiva per i cucinieri al primo match senza coach Blengini dimessosi in settimana. La squadra affidata a Romano Giannini ha perso in casa 3-0 con Verona come la Cbf Balducci eliminata dai playoff di A2F

CIVITANOVA – Serata nera per il volley marchigiano di vertice. Le dimissioni di Blengini dopo la disfatta alla Kioene Arena e la promozione di coach Romano Giannini a capo allenatore non ha dato i risultati attesi per la Cucine Lube. Verona è passata all’Eurosuole Forum 3-0, secondo ko pieno senza vincere un set per una squadra evidentemente svuotata delle energie necessarie per essere competitiva. Lo scossone non c’è stato e la corsa ai Play Off 5° Posto è sempre più complicata.

Per coach Giannini a fine gara «A tratti la partita è stata a senso unico in favore di Verona. Noi abbiamo provato a rimontare nel primo e nel secondo set senza riuscirci; siamo mancati soprattutto in ricezione e nell’attacco di palla alta con i posti 4. Abbiamo provato a non mollare mentalmente, a inizio terzo set ho chiesto ai ragazzi di provare prendere noi in mano il pallino della situazione, ma nei successivi scambi Verona si è confermata cinica e concreta prendendo il largo facilmente davanti a una Lube che ha fatto nuovamente registrare percentuali basse in ogni fondamentale. Questo 0-3 ci lascia molto amaro in bocca, ma obiettivamente bisogna ammettere che abbiamo giocato molto peggio dei nostri avversari».

Domenica 14 aprile sempre in casa con Cisterna si cercherà di ritrovare la via smarrita della vittoria anche per onorare la maglia, la società e i tifosi fino in fondo.

Game over per la Cbf Balducci Macerata nei playoff di A2 Femminile. Scena muta delle arancionere nonostante i buoni propositi della vigilia per la squadra di Carancini. Lo 0-3 per mano della Futura Busto Arsizio con parziali molto netti, senza mai arrivare a 20 l’ultimo set addirittura a 10 evidenziano la differenza di condizione e convinzione delle lombarde rispetto alle marchigiane. La Futura vola in fina dove attende la vincente di Messina-Talmassons che giocheranno sabato la “Bella”. Subito in difficoltà in ricezione, la Balducci non ha mai preso ritmo in attacco e quando anche il gioco al centro non ha più trovato sfogo si è capito che il miracolo non ci sarebbe stato. Peccato per un ultimo atto inglorioso davanti ai 650 del Banca Macerata Forum vestito di arancione come la squadra per inseguire insieme il successo ma senza riferimenti certi in attacco, male tutte le attaccanti, non poteva esserci altro epilogo.

A fine gara coach Michele Carancini ha detto: «Innanzitutto faccio i complimenti a loro perché sono stati in grado di spingere in tutti i fondamentali fin dall’inizio e questo ci ha messo veramente in difficoltà e noi allo stesso tempo non siamo stati in grado di diciamo di reagire e trovare le giuste contromosse. Sicuramente noi non abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista cioè penso alla battuta, penso al muro difesa, penso all’attacco. Questa sera abbiamo fatto veramente tanta fatica ovviamente dovuto anche alla qualità dell’avversario. Questo è un grandissimo gruppo, se siamo arrivati dove siamo arrivati è appunto grazie al gruppo: nonostante le difficoltà hanno tutti i giorni spinto veramente moltissimo in palestra. Quindi mi dispiace per come è andata a finire perché penso che questo gruppo non meritasse di uscire con una sconfitta come quella di stasera».