Pallavolo, è il giorno della Cucine Lube in SuperCoppa

Cucine Lube contro Modena è la prima semifinale della SuperCoppa in programma oggi, 31 ottobre. Male Megabox e Cbf Balducci fanno festa gli uomini in A3 maschile. Per la Vigilar Fano è la 4' vittoria consecutiva

CIVITANOVA – Tutto pronto per assegnare il primo trofeo stagionale, la SuperCoppa Italiana e la Cucine Lube affronterà il primo atto della semifinale contro Modena. Di fronte si troveranno due squadre ferite che vorranno uscire da un momento di transizione. I cucinieri ci arrivano dopo due sconfitte in SuperLega contro Monza e Perugia ma forti del precedente recente proprio in campionato a loro favorevole contro Ngapeth e compagni. Gli emiliani stanno faticando e il loro rendimento finora in campionato non è all’altezza della qualità del roster di coach Andrea Giani. La partita di oggi vale più dei 3 punti in Superlega ed entrambe vorranno la vittoria con motivazioni speciali. Per entrambe poi sarebbe la 5’ SuperCoppa da mettere in bacheca. Dirigono Cerra e Cesare.

Per capitan De Cecco «Ci prepariamo per questo appuntamento a Cagliari con molta fiducia e voglia di fare bene. Avremo subito la Semifinale con Modena, molto impegnativa e importante. Siamo due squadre piuttosto cambiate, con nuovi ragazzi e nuovi giocatori, quindi sarà sicuramente una bella sfida. Ci auguriamo di essere all’altezza e disputare dei bei match, provando a migliorare alcune cose, a fare passi in avanti e giocare la miglior pallavolo possibile». Nell’altra semifinale si sfideranno a seguire Trento che ha battuto Modena in campionato e Perugia che ha superato la Cucine Lube. Martedì la finalissima che assegnerà il primo trofeo stagionale. Diretta su RaiSport dalle ore 17.30.

Nulla da fare invece per le due marchigiane di A1 Femminile. Troppo il divario di Megabox Vallefoglia e Cbf Balducci Macerata rispettivamente dalle campionesse d’Italia di Conegliano e dalla capolista Chieri.

Tra le biancoverdi si è vista anche Hancock il cui inserimento può dare una svolta ulteriore. Le partite hanno avuto poco da dire con 3-0 netti che vanno archiviati velocemente soprattutto mercoledì torna il campionato con il 4’ turno di andata ancora in infrasettimanale. La Cbf Balducci ospita Il Bisonte Firenze che ha strapazzato Pinerolo altra neopromossa che attende proprio la Megabox.

Dopo il successo di A2 maschile della Videx Grottazzolina fanno festa in A3 maschile la Med Store Tunit tornata in campo dopo il focolaio Covid che ha vinto a Brugherio 3-0 (18-22-19) per la 5° giornata di campionato di Serie A3 Girone Bianco. Benissimo Wawrzynczyk 17 e Morelli 13 a guidare la pattuglia di coach Gulinelli. La Vigilar Fano espugna Bologna e conquista il suo quarto successo consecutivo in campionato. Vittoria di carattere per la compagine di Castellano che, sotto 2 set a 1, ribalta la situazione e porta a casa due punti preziosissimi imponendosi al tiebreak. Marks 34 punti è il mattatore dell’incontro.