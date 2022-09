Pallavolo, finalmente alla Lube arriva Isac e tocca agli Azzurri

Giornata importante sotto il cielo biancorosso con la partita dei Quarti di finale del Mondiale maschile Italia-Francia, l’attesa per il rientro di Yant eliminato dagli azzurri e per l’arrivo del neo acquisto Isac fresco sposo

CIVITANOVA – Alle 17.30 in diretta tv su Rai Sport e Sky la nazionale maschile del CT Fefè De Giorgi affronta i campioni olimpici in carica della Francia allenata dal coach italiano Andrea Giani. Per l’universo Lube è l’occasione per altri scontri frontali.

Balaso, Anzani e Bottolo si troveranno di fronte Chenenyeze, centrale transalpino neo acquisto dei cucinieri e, dopo aver rimandato a casa il compagno Marlon Yant atteso a Civitanova nei prossimi giorni, l’idea è di offrire a coach Blengini un altro dei neo acquisti. Di certo il tecnico piemontese dei cucinieri avrà a disposizione l’altro neo acquisto, il centrale brasiliano Isac. Assente al Mondiale per alcuni problemi fisici, l’ex Sada Cruzeiro è atteso nella giornata odierna a Civitanova. Dopo le visite mediche potrà aggregarsi al team cuciniero. In Brasile Isac è anche convolato a nozze.

Reduce dall’avventura al Mondiale con la nazionale cubana ora anche Yant potrà rientrare in Italia e mettersi a disposizione. Oltre alla partita degli azzurri c’è un altro campione della Lube ancora in campo, il neo capitano Luciano De Cecco che, con la sua Argentina, ha contribuito ad eliminare la Serbia preparandosi ad un quarto di finale tutto sudamericano contro il Brasile di Lucarelli.

A Civitanova, intanto, con Diamantini tornato in gruppo dopo i problemi alla coscia sinistra, è confermato l’impegno per giovedì alle 16.30 all’Eurosuole Forum contro la Videx Grottazzolina neopromossa in A2 per il primo allenamento congiunto della stagione. Tra i biancorossi c’è anche Osmany Juantorena che si sta preparando con i cucinieri in vista dell’inizio del campionato cinese nel quale sarà protagonista anche se l’avvio della stagione nel gigante asiatico resta un’incognita considerando che, causa Covid, nella passata stagione non si è giocato neanche una partita.