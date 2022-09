Pallavolo, festa a Civitanova per presentare la stagione della Lube

CIVITANOVA – È stata una notte magica e coinvolgente al teatro Rossini quella organizzata dalla Cucine Lube per presentare la nuova formazione 22/23 e celebrare il terzo Scudetto di fila.

“Mission Impossible 4″ è il titolo scelto per l’evento e per avviare un nuovo capitolo della storia biancorossa.

Non c’è evento senza tifosi e quindi in mezzo alle istituzioni e gli sponsor sono stati numerosi i supporter fedelissimi che si sono subito caricati celebrando il terzo Scudetto consecutivo dei cucinieri e presentare il team che affronterà da campione d’Italia il prossimo torneo di SuperLega Credem Banca.

Significativo il discorso del patron Fabio Giulianelli che ha parlato della «costruzione di un team di qualità” con un gruppo di veterani e l’innesto di alcuni dei “migliori giovani del panorama nazionale e internazionale di cui si sentirà parlare molto». Un percorso che potrebbe partire in salita riservando comunque grandi soddisfazioni. «Quest’anno sarà un torneo più duro – ha detto Giulianelli -, ma per noi ogni singolo successo apparirà ancora più bello, sarà il nostro Scudetto! La Lube ormai da tempo ha compreso che a contare non sono i singoli nomi, ma è la Squadra!». Concetto confermato da Chicco Blengini, che poi si è tolto l’aria seriosa dell’allenatore regalando anche qualche battuta di spirito.

Madrina della serata la giovane atleta Sofia Raffaeli, che in tre giorni ha vinto 4 ori e 1 bronzo ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgaria.

Le parentesi emozionali, le nuove maglie della Joma, la sfilata di giocatori, staff e dirigenti, con il vicepresidente Albino Massaccesi e il dg Beppe Cormio capofila, così come le congratulazioni all’Academy Volley Lube per il tricolore 2021/22 vinto dalla U15 e ai lubini Ionut Ambrose e Gaetano Penna per la conquista degli Europei U20, si sono amalgamate con uno spettacolo che ha risvegliato l’appetito in vista della nuova stagione agonistica.

Nello scorso weekend la Cucine Lube Civitanova ha vinto a Biella il Trofeo Barichello battendo due top team come Monza e lIas Trentino.

Sabato 1 ottobre si comincia a fa sul serio con l’esordio in SuperLega a Taranto.