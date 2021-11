LANCIANO – Dopo lo scivolone interno di domenica scorsa, la Cbf Balducci torna al successo sul campo di Altino sempre ferma a zero. Pur senza incantare e confermando il momento non certo brillantissimo, la squadra di Paniconi fa il suo dovere aggiungendo 3 punti alla sua classifica in attesa di giorni migliori.

Parte bene la Balducci che sul 2-7 sembra già in fuga col timeout della panchina locale. Malik è molto calda e Ricci la serve con continuità. Macerata è in controllo. Altino soffre in ricezione. Per le ospiti il muro arancionero è invalicabile, saranno 4 nel set, e solo Kavalenka passa con un minimo di continuità. Entra Di Arcangelo in regia per Saveriano. Michieletto procura 8 set point e proprio l’ex Trento, in rigiocata, firma il 16-25 con il sesto punto personale.

Damico conferma la giovane palleggiatrice di riserva nel sestetto. Il muro su Malik dà il primo vantaggio alle padrone di casa (6-3). Altino mantiene 4 punti di vantaggio (11-7). Ricci, ex di turno, cerca molto di affidarsi a Fiesoli. Malik spara fuori e per Paniconi è ora del timeout (13-8). La ricezione della Cbf cala nelle percentuali (15-8). Macerata piazza un parziale di 4-0 e torna sotto (15-11). Pizzolato firma il 17-15 e stavolta è timeout Altino richiesto da Damico. L’invasione di casa da il -1 (19-18). La parità fa spendere a Damico il 2’ timeout. L’errore di Kavalenka dà il vantaggio ospite (20-21). Costantini si fa murare e poi subisce l’ace dando 2 set point alla Cbf (22-24) che Malik chiude subito 22-25..

Passato il pericolo per la Balducci la partita sembra in discesa Martinelli mette due ace di fila su Lestini (5-3). Il doppio errore di Martinelli e Malik ridà il vantaggio alle locali (8-7). Angelini firma il +3 Altino (11-8). Michieletto fa fatica in attacco ed è Malik a dare il -1 (13-12 con un parziale di 0-4 che convince Damico al timeout. Sul 19-22 Damico ferma il gioco intravedendo il baratro. La Balducci non si scompone e chiude 21-25 con l’attacco di Michieletto tornando al successo. Sabato 6 novembre a Macerata arriva la Futura Busto Arsizio. Si gioca alle 18.

Tenaglia Altino – Cbf Balducci Macerata 0-3 (16-25; 22-25; 21-25)