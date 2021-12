Pallavolo, la Cbf Balducci espugna Ravenna

Ottimo 3-0 per le ragazze di Paniconi che bissano il successo dell’andata contro le romagnole. Autorevole prestazione delle arancionere che si issano in 2’ posizione. Mercoledì la Coppa Italia

MACERATA – Comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno di serie A2 Femminile per la Cbf Balducci che vince 0-3 sul campo dell’Olimpia Teodora che vale il momentaneo secondo posto in virtù del rinvio della sfida tra Busto Arsizio e San Giovanni in Marignano a data da destinarsi.

La formazione di casa prova a mettere pressione da subito ma Macerata impedisce all’Olimpia di prendere il largo: sul 7-5 Fiesoli suona la carica e Stroppa firma il sorpasso. Ravenna risponde. Michieletto firma con un ace il 13-17. La CBF Balducci controlla la reazione avversaria. Stroppa prima con un attacco vincente poi con il muro su Pomili chiude 20-25.

Il vantaggio galvanizza la CBF Balducci Stroppa, Martinelli e Fiesoli vanno a segno ed è già 4-8. Fricano e Bulovic riagganciano le ospiti sul 15 pari ma quando Paniconi gioca anche la carta Ghezzi Macerata trova un’altra fiammata che spacca il set con gli attacchi vincenti di Stroppa e della nuova entrata. È 16-20; Ravenna non riesce a riagganciare le avversarie, Fiesoli sigla il punto del 20-24, Chiude Martinelli con la fast del 21-25.

Terzo set con qualche variazione nello scacchiere ravennate. La CBF Balducci parte forte, con Martinelli che stampa subito a muro e Stroppa e Pizzolato che scavano il primo solco (3-10). È la top scorer del match Fiesoli a neutralizzare i successivi tentativi di break di Ravenna. Coach Paniconi attua qualche rotazione per dare sempre forze fresche: entrano Cosi per Martinelli, Ghezzi per Michieletto e capitan Peretti per Ricci. Il gap si allarga. L’attacco in primo tempo di Cosi sancisce il 20-25 che chiude la contesa.

Ecco il tabellino:

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Pomili 6, Missiroli 2, Salvatori 5, Fricano 5, Fontemaggi 1, Monaco (L) ne, Colzi 4, Torcolacci 12, Guasti ne, Spinello 1, Sestini ne, Rocchi (L), Foresi 1, Bulovic 11. All. Bendandi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 6, Cosi 2, Michieletto 4, Gasparroni, Ghezzi 4, Ricci 1, Stroppa 14, Peretti, Pizzolato 9, Fiesoli 17, Malik ne. All. Paniconi.

ARBITRI: Jacobacci, Erman

PARZIALI: 20-25 (25′), 21-25 (24′), 20-25 (24′).