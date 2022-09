CIVITANOVA – La squadra è in crescita. Questo è quello che sta dicendo il precampionato della Cucine Lube Civitanova che, in quanto squadra campione d’Italia, romperà il ghiaccio della nuova stagione.

I ragazzi di Blengini se la vedranno al PalaMazzola di Taranto contro la Gioiella Prisma di un grande ex come coach Vincenzo Di Pinto. In squadra anche due marchigiani, uno l’ex Jacopo Larizza, Campione d’Italia coi cucinieri e poi il fanese Manuele Lucconi che cerca di giocarsi le sue chance all’esordio nella massima serie. Altro ex è anche il palleggiatore Marco Falaschi in biancorosso nella stagione 20/21. Dopo aver battuto in preseason prima Monza poi Trento, i pugliesi non possono fare troppa paura ma ora si fa sul serio e il gruppo non sta sottovalutando l’impegno. Intanto Alex Nikolov è stato votato quale miglior schiacciatore ai Mondiali Under20 vinti dall’Italia.

C’è tempo invece per pensare alla Champions League. La CEV ha fissato date e orati dei primi tre turni nella Fase a Gironi del Gruppo C composto da Cucine Lube Civitanova, dal sestetto belga dello Knack Roeselaree dalla formazione transalpina del Tours VB. A completare il girone sarà uno dei due team in grado di superare tutti i turni preliminari. Il debutto stagionale della Cucine Lube nella massima competizione europea per Club sarà tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 19. L’avversario è da designare perché il nome uscirà solo dopo l’ultima giornata della fase Early Rounds. Si tratta comunque di squadre di profilo e caratura nettamente inferiore ai Campioni d’Italia. Civitanova tornerà in campo mercoledì 16 novembre 2022 in Francia per la prima di due trasferte impegnative. Alle 20 i cucinieri affronteranno il Tours VB mentre saranno di scena mercoledì 30 novembre 2022, alle 20.30, contro lo Knack Roeselare. Il ritorno sarà tra dicembre e gennaio in casa contro il Tours poi in trasferta contro la formazione da designare per chiudere il 25 gennaio in Belgio