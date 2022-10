Pallavolo, la Cucine Lube fa subito centro all’esordio

Successo pieno (0-3) al PalaMazzola di Taranto non senza difficoltà. Ancora fuori Yant e Isac. Cucine Lube di carattere, forte a muro e capace di vincere set in volata contro un avversario sempre in partita

CIVITANOVA – Missione compiuta per la squadra di Blengini che bagna l’esordio in SuperLega con il successo per 3-0 con parziali a 23-23-21. Contro una buona Gioiella Prisma Taranto, il tecnico dei cucinieri privo di Yant schiera Zaytzev in diagonale e Bottolo nel ruolo di schiacciatore schierando Gabi Garcia da opposto. A tratti si è visto anche Alex Nikolov in gruppo da meno di una settimana. Ai padroni di casa, sul pezzo nelle prime parti dei set, meno precisi alla distanza, è rimasta la magra consolazione del titolo di top scorer per Oleg Antonov con 14 punti, ma tutti i fondamentali hanno premiato i cucinieri, più precisi e incisivi al servizio (5 ace), in attacco (49%), nella correlazione muro difesa (8 block vincenti e tante chiusure) e in ricezione (60% con il 34% di perfette).

Nel terzo atto Taranto il tecnico ospite Di Pinto ha inserito anche l’opposto fanese Manuele Lucconi all’esordio in Superlega mentre l’ex Larizza è rimasto in panchina per l’intero match. Titolare invece l’altro ex e capitano Marco Falaschi.

Nel dopogara per Simone Anzani, campione del mondo «era importante partire con una vittoria, specie per una formazione come la nostra, che ha cambiato molto rispetto alla precedente stagione. Siamo una squadra tutta nuova, giovane, fatta di ragazzi che secondo me potranno diventare veramente forti lavorando sodo quotidianamente in palestra. Per me è davvero stimolante far parte di questo contesto. Buona la prima, guardiamo già alla prossima».

Per l’altro iridato Mattia Bottolo subito titolare «non è mai semplice giocare qui a Taranto e ancor di più non lo è a inizio stagione. Dobbiamo ancora trovare i giusti meccanismi, lo si è visto. Dobbiamo lavorare molto sul cambio palla, sulla fase break, ma da questa partita abbiamo note positive da portare a casa, prima fra tutte le reazioni nel primo e nel secondo set: in entrambi eravamo sotto nel punteggio, e siamo riusciti a ribaltare la situazione».

Alle 17.30 coach Romano Giannini, vice allenatore della Cucine Lube sarà l’ospite d’onore al Palaserenelli di Loreto alla presentazione della stagione sportiva della Nova Volley Loreto.