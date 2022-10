Pallavolo, la Cucine Lube per ora deve rinunciare a Isac

Il centrale brasiliano è tornato in patria per curarsi. La società cuciniera tessererà il giocatore quando sarà ristabilito e potrà unirsi al gruppo. Coach Blengini resta con tre centrali. Domenica in casa contro Padova

CIVITANOVA – Era stato uno dei colpi dell’estate della rinnovata Cucine Lube Civitanova, chiamato per non far rimpiangere troppo Simon. Per stazza e carisma Isac Viana, tra i migliori centrali del mondo, punto di forza del Sada Cruzeiro, era stato salutato come un valore aggiunto in un gruppo giovane.

Il giocatore però, ha dovuto rinunciare al Mondiale e, arrivato in Italia a inizio settembre ha cercato di risolvere i problemi fisici che lo affliggono. Constatata la difficoltà a potersi mettere a disposizione del gruppo, di comune accordo si è deciso di far tornare Isac in patria per curarsi e risolvere i problemi.

Solo allora il giocatore tornerà a Civitanova e sarà tesserato come extra comunitario mentre al momento la casella resta libera perché, nel caso in cui il brasiliano avesse bisogno di tempi più lunghi, la società potrebbe virare sul tesseramento di un altro atleta.

Ecco la sintesi “dell’affaire Isac”, un giallo che per ora non ha un lieto fine ma che anzi desta enorme preoccupazione. Coach Blengini non ha mai potuto avere a disposizione il giocatore e, almeno per ora, dovrà adattarsi a lavorare con tre centrali, il campione del mondo Anzani, il marchigiano Diamantini e il neo acquisto francese Chenenyeze.

A chiarire la questione è stato proprio il DG Beppe Cormio in un video diffuso sui profili social ufficiali della società nel quale ha spiegato che «dopo l’ingaggio di Isac e il suo arrivo a Civitanova, per un mese abbiamo cercato di risolvere i problemi fisici del forte centrale, ma non siamo ancora nella condizione di tesserarlo e, di conseguenza, non può scendere in campo. Anche perché il tesseramento comporterebbe una serie di altre incombenze come, per esempio, la perdita di un visto per un atleta extracomunitario. Di comune accordo abbiamo optato per un ritorno in Brasile del giocatore. Nel suo paese Isac seguirà particolari terapie con l’ortopedico di fiducia, uno dei più bravi al mondo. Il centrale tenterà la strada del recupero immediato. Se le cure andranno bene ci risentiremo per rivedere tutta la situazione. Non è assolutamente escluso che possa tornare e, finalmente, inserirsi nel nostro gruppo. Al momento, però, di più non possiamo dire. Né noi, né lui!».

Dopo il successo all’esordio a Taranto, domenica alle 20.30 contro Padova, i cucinieri giocheranno il primo match dell’anno all’Eurosuole Forum, partita speciale per gli ex Bottolo e Gottardo.