Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova parte male poi vince in Cev Champions

Seconda vittoria in Champions per i cucinieri che passano in Francia (3-1). Male le due marchigiane di A1 Femminile. Nel weekend tutti di nuovo in campo

CIVITANOVA – La Cev Champions restituisce il sorriso alla Cucine Lube che, dopo lo schiaffo di Cisterna, ha barcollato a Tours perdendo il 1’ set per poi ritrovare le sue certezze ed il suo gioco ribaltando il match valido per la 2’ giornata della Pool della massima competizione continentale per club imponendosi 3-1 (25-20, 20-25, 22-25, 13-25) e mettendosi in testa al girone.

Menzioni speciali per lo schiacciatore cubano Yant, MVP, 19 punti con il 48%, per le giocate di Nikolov e Zaytsev (entrato dalla panchina nel primo set e rimasto in campo), e l’estro di De Cecco, autore anche di 4 block. Sul fronte opposto si mette in evidenza Abouba, top scorer con 24 punti. Cucine Lube Civitanova in campo con De Cecco al palleggio per l’opposto Garcia, Yant e Nikolov in banda, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero.

Turno infrasettimanale negativo per le formazioni femminili di serie A1. La Megabox Vallefoglia è caduta rovinosamente in casa contro Il Bisonte Firenze. L’assenza di capitan Kosheleva, pur ovviamente pesante, non può assolvere la squadra da una prestazione molto negativa con troppi errori in battuta e un atteggiamento fin troppo arrendevole contro un avversario determinato ma non irresistibile.

Per la centrale serba Aleksic «voglio fare i complimenti a Firenze per la bella prestazione – dice. Questo inizio di campionato è molto stressante e noi siamo riuscite a rimanere in partita fino alla fine del secondo set. Non so cosa sia successo nel terzo, ma sono certa che possiamo andare avanti e giocare al meglio le prossime partite». Nel prossimo turno altro scontro diretto di media classifica con la trasferta di Bergamo. Prima della partita la palleggiatrice Micha Hancock ha ricevuto il premio della Lega Volley per essere stata la miglior battitrice della passata stagione.

Sanguinosa la sconfitta (3-0) della Cbf Balducci Macerata a Cuneo in quello che era considerato uno scontro diretto. La squadra di Paniconi è rimasta in partita fino al finale del 1’ set poi salendo 17-21 ma poi subendo un maxi-parziale di Cuneo (8-1) proprio nel finale. Subita la rimonta la squadra si è sciolta lasciando set e punti in classifica alle avversarie. Tre trasferte in Piemonte e neanche un set vinto per le arancionere. MVP Szakmary con 20 punti e il 59% in attacco, per la CBF Balducci HR top scorer Malik con 13 punti.

Se la partita doveva essere uno snodo per rinsaldare le ambizioni e le certezze delle maceratesi sicuramente il test è fallito. Per coach Paniconi «nel finale di primo set abbiamo commesso tre errori in serie e quindi non abbiamo più creato difficoltà a Cuneo che in quel momento era sotto e stavamo controllando la gara. Ci manca tantissimo la continuità, giochiamo un po’ a strappi. Aver buttato via quel primo parziale credo sia stato un errore gravissimo, anche nel secondo set abbiamo avuto un altro momento buio che ci ha compromesso. Nel terzo set abbiamo giocato alla pari per alcuni tratti ma non basta, stiamo lì ma alla fine chi vince è sempre l’avversario mentre noi sappiamo benissimo che dobbiamo cominciare a fare qualche punto». La Cbf tornerà in trasferta sabato a Casalmaggiore, reduce dal 3-2 con la Igor Novara, La partita si gioca in anticipo per consentire la diretta su RaiSport, prima presenza tv per Macerata.