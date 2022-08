Pallavolo, la Cucine Lube lavora in 5, gli altri al Mondiale

CIVITANOVA – Prosegue la preparazione atletica per i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova anche se a ranghi motlo ridotti. Tante sgambate, varie sedute pesi via via più intense ed esercizi di tecnica individuale con cinque atleti a disposizione nel calendario della prima fase di preparazione atletica per la Cucine Lube Civitanova. Lavorano in palestra Zaytsev, Sottile, Diamantini ed i due neo acquisti Gottardo e D’Amico. Si tratta di un programma studiato per riprendere confidenza con il pallone in modo graduale e per ridurre il gap atletico nei confronti dei compagni attualmente operativi con le nazionali in attesa di ampliare i ranghi. I prossimi ad aggregarsi saranno Gabi Garcia e il neo acquisto Isac. Il forte brasiliano si sta curando in Brasile per alcuni problemi fisici rinunciando a rispondere alla convocazione del suo CT per partecipare al Mondiale.

Per coach Blengini: «Vogliamo restituire una condizione atletica adeguata a chi ha lavorato individualmente e non si è allenato con le squadre nazionali nel corso dell’estate. In modo che al rientro di chi affronterà il Mondiale il gruppo avrà un livello di preparazione omogeneo. La prima fase si baserà sulla preparazione fisica. Quel poco che faremo con il pallone è legato a obiettivi di natura tecnica, analitica, individuale».

Sul profondo rinnovamento e ringiovanimento della sua rosa, il tecnico piemontese ha spiegato che «il Club vuole aprire un nuovo ciclo con l’innesto di giovani di valore, un’idea manifestata dalla proprietà già prima di vincere il terzo Scudetto consecutivo. pronostici indicano come favorite Perugia, Trento, Piacenza e Modena. Ci attende un campionato ‘diverso’ e molto duro. Nel girone di andata soffriremo perché gli emergenti progrediscono nel tempo. Sarò presuntuoso, ma credo lo stesso che alla fine dei conti ce la giocheremo».

La Superlega comincia il 2 ottobre con la trasferta a Taranto.