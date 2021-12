Pallavolo, Coppa Italia: la Cbf Balducci Macerata vola in semifinale

MACERATA – Ci voleva un’impresa e una prestazione di altissimo profilo per vincere ancora una volta sul campo di Mondovì e la squadra di Paniconi ha tirato fuori le unghie imponendosi 3-1 al cospetto di una delle più forti formazioni della serie A2. Il 3’ posto delle arancionere alla fine del girone di andata aveva riservato un incrocio molto pericoloso in casa delle piemontesi ma l’intersezione, come già nella passata stagione, si è dimostrata insidiosa soprattutto per la LPM che già l’anno scorso perse la Coppa in finale contro la squadra di Paniconi subendo la sconfitta csalinga anche nella Poule Promozione.

La vittoria delle arancionere è assolutamente meritata per la continuità nella prestazione. Fiesoli è ormai definitivamente tornata la giocatrice meravigliosa su cui il DS Storani ha puntato in estate e Michieletto sta ritrovando la forma. Con il recupero anche di Malik che tuttavia sembra slittare almeno alla ripresa nel 2022, sarà dura fare i conti con questa Cbf.

Avvio deciso e primo set in cassaforte grazie anche agli errori in attacco delle avversarie 22-25. Nel 2’ parziale Mondovì migliora le percentuali, allunga subito ma si fa rosicchiare il vantaggio chiudendo comunque il set 25-22. La Cbf ha ripreso slancio e parte in una lunga fuga fatta di una correlazione muro-difesa quasi perfetta con 11 block-in granitici. Peretti in regia dà geometrie interessanti. Per Mondovì è notte fonda e cede 18-25 e 15-25 in un finale che sa di resa.

Con le piemontesi l’appuntamento è per la poule Promozione mentre per la Cbf Balducci al 4’ sorriso di fila ora c’è la semifinale in programma al PalaMarignano contro la Omag-Mt giovedì 30 dicembre alle ore 20.30.

In palio ci sarà la finale di Roma e la possibilità di difendere il titolo e ricevere la Coppa Italia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domenica 26 dicembre torna il campionato. Alle 17 arriva la Green Warriors Sassuolo.

Ecco il tabellino

LPM BAM MONDOVÌ: Taborelli 10, Populini 12, Montani 9, Giubilato, Cumino, Bonifacio ne, Pasquino 1, Hardeman 11, Ferrarini, Molinaro 12, Trevisan, Bisconti (L). All. Solforato.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli ne, Cosi 9, Michieletto 15, Gasparroni, Ghezzi 2, Ricci 2, Stroppa 11, Peretti 2, Pizzolato 6, Fiesoli 19, Malik ne. All. Paniconi.

ARBITRI: Pasciari, Pristerà.

PARZIALI: 22-25 (27’), 25-22 (25’), 18-25 (22’), 15-25 (23’).