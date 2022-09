Pallavolo, la Cbf Balducci sceglie i numeri di maglia. Esordio il 23 ottobre a Novara

MACERATA – Si è chiusa la seconda settimana di lavoro della CBF Balducci le cui atlete beneficeranno ancora una volta di un weekend libero da impegni sportivi. In questi primi giorni abbiamo iniziato a conoscerci – dice Francesca Cosi tra le protagoniste della promozione – per affrontare questa nuova avventura e posso subito dire che si sta davvero bene nel gruppo che si sta formando. Siamo delle grandi lavoratrici, ci impegniamo e diamo sempre il massimo, un aspetto molto importante perché si sta creando un bel clima, tra chi è rimasto e i nuovi arrivi, tra le ragazze italiane e le straniere, cerchiamo di coinvolgerci l’un l’altra».

L’obiettivo di questa prima fase di preparazione è tenere alto il livello dell’entusiasmo. «Non dimentichiamo, – insiste – che siamo una squadra nuova, che si affaccia per la prima volta al campionato di Serie A1, dove sarà fondamentale aiutarci nei momenti di difficoltà che magari potrebbero arrivare, a partire dalle amichevoli delle prossime settimane. La parola d’ordine è compattarci e arrivare più solide possibile, all’esordio il 23 ottobre a Novara.

Per la centrale emiliana sarà anche il momento dell’esordio personale nel massimo campionato. «Arrivo a questa preparazione verso la Serie A1 ancora carica delle emozioni dello scorso anno» – aggiunge. «Per tutto l’ambiente è uno storico traguardo che rimarrà sempre nei nostri ricordi. Scendere in campo in A1 è ovviamente un bel passo avanti per la mia carriera e non vedo l’ora di affrontare al massimo gli appuntamenti che ci aspettano. Come squadra puntiamo a fare il meglio possibile, sappiamo che ci sono squadre più forti di noi sulla carta, sia tecnicamente sia come esperienza, ma vogliamo stare sempre sul pezzo e cercare di non farci sopraffare dai momenti difficili che troveremo davanti. Vogliamo tirare dritte per la nostra strada e sono sicura che ci toglieremo belle soddisfazioni. Siamo tutte giovani, con tanta voglia di fare e dimostrare il nostro valore in un palcoscenico nuovo».

Le giocatrici hanno scelto i numeri di maglia che indosseranno nel corso della stagione. Priorità ovviamente alle riconfermate con Ricci che tenuto il suo 8, Fiesoli il 14, Malik che da Israele ha riconfermato il suo 15 e la centrale bologneseFrancesca Cosi legata al suo numero 1. Per le nuove, le due statunitensi Abbott e Okenwa hanno scelto rispettivamente il 4 e l’11. Solito numero 3 per Fiori mentre Napodanoha scelto il 5. La polacca Lipska ha scelto il numero 7 e non il 9 come nella sua precedente esperienza a Macerata, numero che invece è finito sulle spalle di Quarchioni. A Molinaro l’inseparabile numero 12, la regista bulgara Milanova veste il 13 mentre Poli ha scelto il 18. Resta libero il 10 dell’ex capitana Ilenia Peretti.