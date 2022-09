Pallavolo, Cbf Balducci e Megabox si danno battaglia

Anche se con un paio di assenze per parte il doppio derby amichevole a distanza di 4 giorni fa bene alle marchigiane di A1 femminile. Soddisfatti i tecnici che attendo il 23 ottobre per iniziare la stagione

MACERATA – I derby veri sono quelli che assegneranno punti in classifica e per vedere il primo bisognerà attendere il turno di Santo Stefano ma intanto la Cbf Balducci Macerata e la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia non hanno lesinato energie affrontandosi due volte in 4 giorni. Ai quattro set giocati sabato (24 settembre) a Vallefoglia solo seguiti altre tre pieni più un’altra metà a Macerata.

Il bis del pareggio è sfumato solo perché la sola palleggiatrice a disposizione delle biancoverdi Giulia Carraro ha alzato bandiera bianca confermando che le due squadre si sono date battaglia vera e molto faticosa. Le assenze e i carichi di lavoro in questa fase pesano. La Megabox si è presentata al Banca Macerata Forum senza la palleggiatrice titolare Hancock attesa nelle prossime ore in Italia, e senza Aleksic, mentre coach Paniconi ha tenuto a riposo Lipska e Milanova.

Sestetti invariati rispetto a sabato scorso con le padrone di casa che hanno schierato Ricci in regia, Malik opposta, al centro Cosi-Molinaro, Abbott-Fiesoli schiacciatrici, l’ex Fiori libero. Le pesaresi si sono schierate con la diagonale Carraro-Lutz, l’ex Mancini e Berti al centro, Kosheleva-D’Odorico schiacciatrici, Sirressi libero. L’altra ex Martinelli è entrata in campo per le ospiti nel terzo set. Entrambe devono lavorare per migliorare la ricezione. La Cbf ha un saldo migliori tra errori ed aces in battuta ma in attacco al momento la Megabox ha più soluzioni.

«Il test a Macerata è stato importante, proprio come quello di sabato scorso a Vallefoglia» – ha detto coach Mafrici. «Ho visto maggiore ordine nelle varie situazioni di attacco e questo è un buon segnale. Stiamo sperimentando tanto e la risposta della squadra mi è piaciuta: gli errori fanno parte del gioco, ma quel che conta e conterà, in questa fase che precede il campionato, sarà anche la capacità di osare, di prendersi qualche rischio, perché tutto questo ci servirà più avanti».

Per il coach della Cbf Balducci Luca Paniconi «il bilancio è abbastanza positivo». «Siamo arrivati con un po’ di sovraccarico, probabilmente fisico, perché abbiamo lavorato sulla potenza – osserva il coach. Ho visto cose buone e altre che ancora non funzionano, ma sono dettagli sui quali ancora non abbiamo lavorato e che quindi è normale che possano essere ancora leggermente precari».

IL TABELLINO

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Cosi 11, Fiori (L), Abbott 8, Napodano (L), Lipska n.e., Ricci 5, Quarchioni 2, Okenwa 3, Molinaro 6, Milanova n.e., Fiesoli 6, Malik 13, Poli. All. Paniconi

MEGABOX OND.SAVIO VALLEFOGLIA: Piani 6, Carraro 3, D’Odorico 10, Sirressi (L), Papa 8, Martinelli 2, Mancini 3, Barbero (L), Berti 2, Kosheleva 16, Lutz 10. All. Mafrici

Parziali: 21-25 (21’), 20-25 (19’), 25-15 (22’), 13-13