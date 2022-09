Calcio, tra Recanatese e Vis Pesaro è 0-0

RECANATI- Inizia con un pareggio in trasferta e con un punto conquistato il cammino della Vis Pesaro in questo nuovo campionato. La squadra di Sassarini parte muovendo subito la classifica e lo fa pareggiando 0-0 sul campo della Recanatese in uno dei primi derby marchigiani del girone.

Il pareggio è un risultato che rispecchia l’andamento della partita con costante equilibrio tra le due squadre. Primo tempo con un po’ più Recanatese mentre seconda frazione senza particolare predominio di una formazione sull’altra.

Discreto esordio oggi in campionato dei pesaresi che comunque strappano un punto fuori casa. Episodio dubbio per un rigore negato all’80° alla Vis Pesaro. La squadra biancorossa recrimina un errore del direttore di gara che non vede un netto atterramento in area del vissino Aucelli causato dal portiere della Recanatese.