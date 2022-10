Macerata, bronzo per Zaffrani ai Campionati del Mondo di Lifesaving

MACERATA – Storica medaglia per il maceratese Riccardo Zaffrani Vitali alla Rescue World Cup di Salvamento. La spedizione del Centro Nuoto Macerata alla Rescue World Cup, kermesse di nuoto per Salvamento riservata agli atleti 15/29 anni ai Campionati del mondo di Lifesaving di Riccione, si è trasformata in un grande successo. Il capitano biancorosso Riccardo Zaffrani Vitali ha conquistato la medaglia di bronzo. Una gioia immensa per l’atleta classe 1997, un risultato che ripaga i tanti sacrifici fatti nella già lunga carriera da nuotatore, iniziata infatti quando aveva solo 12 anni. Il pluricampione regionale è salito sul gradino più basso del podio nella specialità a lui più cara: il “100 mt trasporto manichino con pinne”.

Ha spiazzato gli avversari grazie alle sue abilità subacquee, quindi ha resistito nel ritorno di vasca con il trasporto del manichino e ha fatto esplodere sugli spalti la gioia di tutta la squadra. Peraltro Zaffrani ha sfiorato l’impresa clamorosa mancando di poco altre due medaglie, ha infatti terminato al 4° posto i “100 mt pinne e torpedo” come pure la gara delle “Bandierine sulla spiaggia”. Enorme la soddisfazione per i coach Franco Pallocchini e Lorenzo Menchi.

Nella “2 km di corsa in spiaggia” bravissima Giorgia Scoccia, dentro la top ten alla sua prima esperienza in questa distanza; finale maschile “Bandierine sulla spiaggia” nella categoria più giovane (15-19 anni) anche per Simone Scarponi (7°) e Francesco Porfiri (11°); formidabile Lorenzo Menichelli nono nel “Nuoto frangente Ocean” nella finale a 32 atleti. Nelle gare in vasca, crono da top ten per Maria Chiara Cera nel “100 mt pinne” (settima) e nel “100 mt torpedo” (nona). Hanno tenuto alti i colori della società e del capoluogo anche gli atleti Eva Benaia, Matteo Bernabei, Desireé Domizi, Leonardo M. Mariotti, Angelica Marsuzi, Alessio Orlandi, Elena Piercamilli, Sara Porfiri, Annalisa Santecchia, Cesare Tasso, Tommaso Zaffrani.