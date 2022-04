Basket, la Halley Thunder Matelica ora sogna i playoff

Sabato 23 aprile, ultima giornata in casa contro la capolista San Giovanni Valdarno. In caso di vittoria, la squadra marchigiana centrerebbe uno storico traguardo

FABRIANO – Finale di “regular season” da batticuore per la Halley Thunder Matelica, attualmente settima in classifica nel campionato di serie A2 femminile di basket con 24 punti.

Domani, sabato 23 aprile, si gioca l’ultima giornata e le ragazze marchigiane di coach Orazio Cutugno giocheranno in casa con la capolista Bruschi San Giovanni Valdarno (palasport di Cerreto d’Esi, ore 18): in caso di vittoria, la neopromossa Matelica centrerebbe lo storico traguardo di entrare nei playoff.

«Questa partita per noi rappresenta l’opportunità di misurarci contro la squadra più forte del campionato al termine di un bel percorso – sono le parole del coach matelicese Orazio Cutugno. – Un percorso, un viaggio nel quale la squadra è cresciuta a un livello tale da poter sognare l’accesso ai playoff. Domani, un altro stimolo importante per noi sarà cercare di regalare ancora un’emozione alla gente che ci segue, venendo al palazzetto o guardandoci da casa: provando a essere ancora più competitive e all’altezza della capolista, lasceremo tutto in campo, come sempre».

La Halley Thunder è quindi padrona del proprio destino: in caso di vittoria saranno playoff, indipendentemente da ciò che accadrà sugli altri campi, servirà un’impresa con la forte capolista San Giovanni Valdarno che guida la classifica con ben 44 punti. Viceversa, in caso di sconfitta, per accedere alla post-season dovrebbe sperare in una combinazione di risultati. Ma prima di tutto Matelica dovrà contare sulle proprie forze per regalarsi un ulteriore “sogno” in questa straordinaria stagione.