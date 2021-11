Basket femminile, “Gramaccioni show” e la Halley Thunder Matelica vola

FABRIANO – Grazie ad un’ottima prestazione, soprattutto nella seconda parte del match, la Halley Thunder Matelica supera la Giorgio Tesi Group Ponte Buggianese per 71-59, conquista la seconda vittoria stagionale e lascia il fondo della classifica in questa sesta giornata del campionato di serie A2 femminile di basket.

Proseguono i progressi, dunque, della squadra di coach Orazio Cutugno, che – pur senza la pivot Ardito – replica la vittoria di due settimane fa con Battipaglia, salendo di tono dopo l’intervallo.

Difesa e triple sono state le armi per avere la meglio sulla squadra toscana. Dopo i primi venti minuti (34-37 al 20′ per le ospiti) sostanzialmente equilibrati, infatti, la Halley Thunder al rientro dagli spogliatoi ha cambiato volto, mettendo in campo tanta energia nella metà campo difensiva e producendo una eccellente prestazione balistica in attacco al tiro da tre: 11/27 alla fine, ovvero il 41% di squadra, con Benedetta Gramaccioni implacabile con 5/5 da oltre l’arco.

La playmaker biancoblù (per lei anche 5 rimbalzi e 4 assist in 29’) – affiancata dal duo albiceleste Gonzalez-Aispurùa, dalla mai doma Takrou e sotto canestro dalla Pallotta (14 punti e 9 rimbalzi) – guida la Halley Thunder al primo tentativo di allungo vero al 27’ sul 50-40.

Ponte Buggianese resiste a questa prima “spallata”, aggrappandosi alla Bacchini (18 punti e 15 rimbalzi), in una serata in cui le matelicesi mettono la museruola alla miglior marcatrice del campionato, Giangrasso (19,2 punti di media, limitata ad appena 5).

Ma nell’ultimo quarto la Halley Thunder ne ha davvero di più, Takrou e Pallotta continuano a sforacchiare la difesa toscana da fuori e da sotto fino a raggiungere il massimo vantaggio di +14 (71-57) a 30” dal termine.

Finirà 71-59 tra la grande felicità delle neopromosse marchigiane (che devono recuperare anche una partita), sempre più in crescita e sempre più consapevoli dei propri mezzi.

Halley Thunder Matelica – Giorgio Tesi Group Ponte Buggianese = 71-59

Halley Thunder Matelica – Ridolfi, Stronati ne, Albanelli (0/2, 0/3), Gramaccioni 19 (2/4, 5/5), Gonzalez 14 (5/11, 1/6), Zamparini 1 (0/2 da tre), Aispurùa 12 (3/12, 2/2), Michelini, Pallotta 14 (5/10), Takrou 11 (1/7, 3/8), Franciolini (0/1, 0/1), Offor (0/1 da due). All. Cutugno

Giorgio Tesi Group Ponte Buggianese – Nerini (0/1, 0/2), Bacchini 18 (5/9, 2/7), Tintori 10 (2/2, 2/7), Cibeca 1, Modini ne, Giangrasso 5 (1/2, 1/3), Farnesi (0/1 da due), Mattera 11 (3/6, 1/1), Giglio Tos (1/5, 2/4), Saric 6 (3/6, 0/6). All. Nieddu

Arbitri – Scaramellini (Pu) e Grappasonno (Ch)

Parziali – 26-21, 8-16, 19-8, 18-14

Andamento – 26-21 al 10’, 34-37 al 20’, 53-45 al 30’, 71-59 finale