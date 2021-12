Basket femminile: i siluri di Savona affondano la Halley Thunder Matelica

Nel match di recupero di A2 femminile, la squadra di coach Cutugno non brilla e perde in Liguria sotto il “fuoco” di Paleari & Company

VADO LIGURE – La Halley Thunder Matelica fa un passo indietro. Nel match di recupero della quinta giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, è arrivata una sconfitta a Savona per 68-56.

Le ragazze di coach Cutugno non hanno brillato e restano a quota 6 punti in classifica (3 vinte e 6 perse), mentre le liguri – tornate al successo dopo quattro ko di fila – salgono a quota 10.

Il match è stato equilibrato nel corso dei primi venti minuti, con leggero vantaggio della squadra di casa nel punteggio.

Savona ha spezzato l’incontro a cavallo tra il terzo e il quarto periodo quando ha aperto il fuoco dalla lunga distanza con la Paleari (7/10 da tre per lei), ben assistita da Salvestrini e Zanetti, per un totale conclusivo di squadra eccellente: 10/19 da tre.

La formazione di casa, così, al 35’ volava sul 59-47. Ma la Halley Thunder (seppur in una serata non eccezionale al tiro, 33% da due e 17% da tre) non si dava per vinta e con Gonzalez, Takrou e Pallotta piazzava un break di 0-7 che riapriva la contesa (59-54 al 36’).

Negli ultimi due minuti, a sigillare la partita in favore di Savona ci pensava la Sansalone con una tripla (65-54 al 38’), poi un paio di antisportivi e un fallo tecnico a Matelica ampliavano il “gap” fino al massimo di quattordici lunghezze (68-54) a un minuto e mezzo dal termine. Il finale: 68-56.

Sabato 11 dicembre la Halley Thunder Matelica tornerà a giocare in casa con la Bottega del Tartufo Umbertide (palasport di Cerreto d’Esi, ore 18.30).

Amatori Pall. Savona – Halley Thunder Matelica = 68-56

Amatori Pall. Savona – Tyutyundzhieva 4, Sansalone 4, Paleari 26, Leonardini 4, Zanetti 18, Ceccaldi 2, Pitzalis ne, Silvestrini 8, Dagliano, Picasso 2, Guidetti ne. All. Dagliano

Halley Thunder Matelica – Gramaccioni 6, Zamparini 4, Aispurùa 7, Pallotta 8, Takrou 16, Ridolfi, Stronati, Albanelli 6, Gonzalez 7, Michelini ne, Franciolini 2, Offor. All. Cutugno

Arbitri – Melai (Pi) e Rizzi (Vi)

Parziali – 18-15, 12-11, 18-16, 20-14

Andamento – 18-15 al 10’, 30-26 al 20’, 48-42 al 30’, 68-56 finale