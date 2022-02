Basket femminile: una Halley Thunder Matelica solida e concreta batte Savona

Basket serie A2 femminile: il team di coach Orazio Cutugno ribalta in proprio favore anche la differenza canestri con le liguri. Punti importanti nella lotta per la salvezza

FABRIANO – La Halley Thunder Matelica – nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile di basket – disputa una delle sue migliori partite stagionali, vince 64-49 con la Pall. Savona e ribalta anche la differenza canestri con le liguri (che si erano imposte di 12 all’andata).

Coach Cutugno ha la rotazione delle esterne corta a causa delle non perfette condizioni fisiche di Michelini, ma le biancoblù riescono lo stesso a trovare le contromisure giuste per arginare la temibile avversaria Paleari, una delle principali realizzatrici di Savona, bloccata a zero punti rispetto ai 26 che aveva segnato all’andata.

Dopo un primo quarto equilibrato, la Halley Thunder Matelica si accende giocando uno straordinario secondo quarto, in cui Gramaccioni detta sapientemente il ritmo in regia, trovando prima in se stessa, poi nelle compagne Gonzalez e Albanelli, le bocche da fuoco per volare sul 32-20 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto la squadra di casa continua a premere sull’acceleratore fino a raggiungere il massimo vantaggio di +21 (47-26) al 29’. Sul fronte opposto le liguri si affidano al forte centro Tyutyundzhieva, molto brava, ma poco spalleggiata dal resto del gruppo.

La partita sembra in cassaforte per la Halley Thunder Matelica, ma, nell’ultimo quarto, Savona tenta il tutto per tutto con un efficace pressing a tutto campo che la riporta a -10 al 35’ (56-46): c’è ancora partita e le ragazze di coach Cutugno devono sudarsi il successo.

Ci pensano Pallotta dalla lunetta e Gonzalez con un paio di canestri “super” a blindare la vittoria; poi negli scampoli conclusivi Matelica trova anche la forza per ribaltare in proprio favore la differenza canestri, fino al conclusivo successo per 64-49.

Il commento post-partita di coach Orazio Cutugno. «Ci tenevamo a disputare una buona performance perché all’andata incappammo in una sconfitta dettata da diversi fattori. Oggi le ragazze erano concentrate al punto giusto per poter ribaltare anche la differenza canestri e ce l’abbiamo fatta, riuscendo ad applicare ciò che volevamo, cioè tenere Paleari lontano dalla sua capacità realizzata e mettere pressione un po’ su tutte loro, cambiando anche sul pick-and-roll se necessario. Siamo molto contenti per com’è andata».

Per quanto riguarda il resto della giornata, in zona salvezza spiccano le vittoria esterne di Capri a Selargius (59-67) e di Battipaglia a Civitanova (57-63), l’altra formazione marchigiana che sta attraversando un periodo di penuria di risultati. A metà classifica, Cagliari ha superato Vigarano 53-48. Per il resto, tutte vittorie delle “big”: San Giovanni Valdarno a Patti (70-77), Firenze nettamente su Ponte Buggianese nel derby toscano (67-42), La Spezia 66-54 su Umbertide.

La classifica aggiornata, ma con numerose gare da recuperare: San Giovanni Valdarno 28; La Spezia e Firenze 24; Umbertide 22; Selargius 18; Cagliari 16; Savona, Vigarano e Battipaglia 14; Patti, Matelica e Capri 12; Ponte Buggianese 10; Civitanova 8.

Halley Thunder Matelica – Pall. Savona = 64-49

Halley Thunder Matelica – Ridolfi ne, Stronati, Albanelli 7, Ardito, Gramaccioni 17, Gonzalez 22, Zamparini 5, Aispurùa 6, Michelini, Pallotta 5, Franciolini, Offor 2. All. Cutugno

Pall. Savona – Ceccardi ne, Nezaj 8, Salvestrini 5, Tyutyundzhieva 20, Dagliano, Sansalone 6, Picasso 3, Paleari, Leonardini, Zanetti 7. All. Dagliano

Arbitri – Di Pinto di Pesaro e Carella di Brindisi

Parziali – 9-11, 23-9, 18-11, 14-18