Luciano Gaspari, Presidente Onorario della Commissione Arbitrale

Ancora un riconoscimento prestigioso per una carriera difficilmente imitabile al monumento degli arbitri anconetani, padre di Marco, allenatore in serie A femminile

La tradizione della pallavolo anconetana sul tetto internazionale della pallavolo. Non del volley giocato, non avendo squadre in serie A nè nel volley maschile né nel femminile, ma comunque incarichi prestigiosi come quelli ufficializzato pochi giorni fa dalla Cev, organo di governo della pallavolo e del beach volley europei, in occasione della nomina dei componenti delle Commissioni per il quadriennio 2020-2024.

L’ex arbitro Luciano Gaspari, anconetano di Collemarino, è stato nominato Presidente Onorario della Commissione Arbitrale, un onore mai toccato in precedenza a nessuno.

Stessa nomina di Gaspari che ha compiuto 68 anni lo scorso 27 novembre, è stata riservata a Maria Helena Van Den Berg – Ooms, Presidente Onorario della Commissione Coppe.

Per Gaspari un’altra perla di una carriera da applausi iniziata alla fine degli anni Sessanta protagonista a livello italiano e mondiale, con tanto di Olimpiadi ad Atene 2004 dove ha diretto la semifinale Cuba-Cina. E’ stato arbitro di A dal 1975, internazionale dal 1986 e Fivb dal 1990. Nell’ottobre del 2015 è scelto dai massimi esponenti del volley europeo a ricoprire la prestigiosa carica di Erc President. E’ stato anche Vincitore della Hall of Fame 2018 per la categoria Arbitri

La Cev ha anche nominato l’avvocato dorico Domenico D’Alessio tra i membri della Commissione Legale mentre nella Commissione Allenatori c’è Marco Mencarelli, tecnico della nazionale under 18 femminile.

La famiglia Gaspari vanta anche l’allenatore Marco, figlio di Luciano, tecnico di Monza in serie A1 femminile.