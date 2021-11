Basket, Luciana Mosconi corsara a Roma

ROMA – Un’altra vittoria, stavolta lontano da Ancona. Vince ancora la Luciana Mosconi sul campo della Luiss Roma, ma non è stato semplice affatto. Gara mai in discussione fino all’ultimo quarto dove è praticamente successo di tutto con i padroni di casa che hanno riaperto la partita quando questa sembrava chiusa. I dorici si sono presentati con il vento in poppa, forti delle vittorie inanellate.

Se la ride coach Coen che ha visto i suoi ragazzi avanti di dieci nel primo quarto (11-22) e di otto al termine del secondo (24-36). Nel terzo periodo la Luciana Mosconi aveva anche ottenuto un +18, gap poi ridotto dalla buona reazione dei capitolini (42-54). Prima della rimonta appunto: quando nessuno ci credeva più i romani rientravano nel match riuscendosi a portare addirittura a meno 2 a 28 secondi dalla sirena (62-64). Finale teso, fasi di gioco spezzettate, ma alla fine esulta Ancona grazie a uno scarto di 4 punti (64-68).

SSD LUISS ROMA – LUCIANA MOSCONI ANCONA 64-68

SSD LUISS ROMA : Pasqualin 11, Van 2, Murri 6, L. Di 3, Buzzi ne , G. Di 8 , Tolino ne, Jovovic 10 , Zini 2, D’ Argenzio 10, Barbon 6, Converso 6 All.: Pancarrie’

LUCIANA MOSCONI ANCONA : Cacace 13 , Quarisa 15 , Pozzetti 8, Minoli 4, Centanni 6, Giombini 3, Ponzella ne , Panzini 15, Aguzzoli 4, Zandri ne, Carboni ne All. Coen

ARBITRI: Guarino e Palazzo

NOTE – Parziali: 11-22 ; 15-12 ; 16-20 ; 22-14 Tiri da due: LUISS ROMA 15 /33 ; MOSCONI ANCONA 15 / 25 ; Tiri da tre 9 /27 ; 9/ 33 ; Tiri liberi: 7/13/; 11/ 13 ; Rimbalzi: 40 ( 26 + 14 ); 33 ( 25 + 8 )