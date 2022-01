Basket, la Luciana Mosconi lotta ma non basta: vince Teramo

La Luciana Mosconi Ancona si arrende sul campo di Teramo al termine di un match dal grande equilibrio e che la squadra di coach Coen ha provato a far suo

TERAMO – La Luciana Mosconi Ancona si arrende sul campo di Teramo al termine di un match dal grande equilibrio e che la squadra di Coen ha provato a far suo. I padroni di casa provano a farsi avanti nel punteggio approfittando soprattutto del tiro dalla lunga distanza ma Ancona resta attaccata al match. Pozzetti e Quarisa si fanno trovare presenti e alla fine del primo quarto la Mosconi riesce anche a mettere il naso avanti con il canestro di Cacace che vale il vantaggio (17-18) proprio sulla sirena. In avvio di secondo parziale si segna con il contagocce su entrambi i lati del campo. Ancona si tiene in vantaggio nei primi minuti fino al canestro di Bertocco che permette ai padroni di casa di riportarsi sul 21-20.

La squadra di Coen paga le percentuali dalla lunga distanza anche se è un tiro di Minoli dalla lunga distanza a siglare il 21-23. La risposta della Rennova è immediata con un parziale di 7-0 con le triple realizzate da Antonelli e Cipriani. Quello dei padroni di casa sembra un allungo importante, Ancona fa fatica a rispondere al tentativo di strappo di Teramo che va all’intervallo lungo con un vantaggio di 5 punti sul punteggio di 30-25. Alla ripresa del gioco la situazione non cambia. Sono sempre i padroni di casa a dettare i tempi della partita. La squadra di Salvemini trova ritmo in attacco riuscendo a coinvolgere Bonci e Bertocco che allungano ancora il divario. Ancona fa fatica a tenere il passo e la tripla di Bonci regala il massimo vantaggio ai padroni di casa sul punteggio di 37-28. Un vantaggio che cresce grazie al canestro dall’area di Antonelli. Il finale è convulso, ma quando Ancona sembra riuscita a prendere in mano le redini del match sono i padroni di casa a mostrare maggiore lucidità nei momenti decisivi e a riuscire a portare a casa la vittoria con il punteggio di 59-54.

Rennova Teramo-Luciana Mosconi Ancona 59-54

Rennova Teramo: Bottioni 6, Bonci 10, Guilavogui, Bertocco 10, Cipriani 8, Cucco 13, Triassi, Ragonici ne, Di Giorgio ne, Antonelli 12, Ticic ne, Di Febo ne. All. Salvemini

Luciana Mosconi Ancona: Aguzzoli 4, Centanni 7, Pozzetti 4, Cacace 7, Quarisa 5, Anibaldi ne, Giombini 12, Minoli 15, Zandri ne, Panzini, Carboni ne. All. Coen

Arbitri: Cassiano e Spinelli

Note: parziali 17-18, 30-25, 44-36.

Tiri da 2 Teramo 16/36, Ancona 10/27. Tiri da 3 Teramo 7/25, Ancona 6/40. Tiri liberi Teramo 10/19, Ancona 12/15. Uscito per cinque falli Giombini.