Basket: Luciana Mosconi – Npc Rieti, gli arbitri

ANCONA – In arrivo la nona giornata di campionato e al Palarossini domenica 28 novembre ci sarà profumo di big match con la sfida tra la Luciana Mosconi Ancona e la Kienergia Rieti, squadre appaiate a quota 12 in classifica, al 2° posto dietro soltanto alla capolista Roseto. A dirigere l’incontro (palla a due ore 18.00) sono stati designati i lombardi Matteo Colombo di Cantù e Lorenzo De Ascentiis di Cremona. A comporre la terna degli ufficiali di campo il segnapunti di Urbania, Marco Berardi, il fabrianese Marco Paglialunga, cronometrista, e Giacomo Bertini di Fano, addetto ai 24″.

Sia per Colombo che per De Ascentiis quello di domenica al Palarossini sarà il primo match stagionale con la Luciana Mosconi. Il fischietto canturino è alla sua settima gara stagionale, la seconda del Girone C. Nell’ultimo weekend ha diretto la vittoria interna del Fiorenzuola contro Jesolo (incrocio tra gli ex dorici Alibegovic, Rossi e Quaglia). Complessivamente 4 gare di Serie B al suo attivo in questa stagione con 3 vittorie delle squadre di casa. Unico match finito con il successo della squadra in trasferta è stato quello della 5a giornata del Girone B con affermazione di Lumezzane a Crema.

Nel Girone C ha arbitrato anche Cesena-Real Sebastiani Rieti nella 2a giornata con vittoria dei romagnoli 61-58. Colombo ha all’attivo anche una gara di Supercoppa di B (il successo esterno di Legnano a Vigevano) e una di A2 femminile (successo interno di Crema contro Ponzano). Anche per De Ascentiis il match di domenica ad Ancona sarà il suo settimo gettone in questa stagione, il 4°in una partita di Serie B. Nell’ultimo fine settimana ha arbitrato in A2 femminile la vittoria in casa di Castelnuovo Scrivia su Ponzano. È alla prima esperienza in una gara del Girone C avendo diretto due del girone A (S.Miniato-Libertas Livorno del 7° turno e Sangiorgese-Legnano del 6°) e altrettante del B (Vicenza-Mestre alla 5a giornata e Olginate-Bergamo gara del turno inaugurale).

Bilancio del poker di partite di Serie B è in perfetta parità tra vittorie delle squadre in casa e quelle in trasferta.