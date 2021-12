Basket, la Luciana Mosconi ferma per le feste

Non si conosce ancora la data scelta per recuperare la partita con Rimini. La sfida del weekend scorso era stata annullata per la positività di dieci giocatori romagnoli

ANCONA – Chiuso il 2021 con il rinvio della partita di Rimini a seguito della positività al Covid di una buona parte del gruppo locale, la Luciana Mosconi Campetto ha stravolto i suoi piani riorganizzando gli allenamenti da svolgere in queste due settimane di sosta per le festività che caratterizzano il campionato di Serie B di pallacanestro.

La squadra di coach Piero Coen si è allenata lunedì scorso – 20 dicembre – svolgendo una doppia seduta, mentre martedì i bianconeroverdi hanno sostenuto un solo allenamento pomeridiano sempre nell’impianto del PalaPrometeo Estra Liano Rossini. Allenamento colto come occasione per lo scambio degli auguri di buone feste da parte della società, in particolare modo nella persona di Marcello Pennazzi, amministratore delegato della Luciana Mosconi, main sponsor da anni del Campetto, che ha incontrato giocatori, staff tecnico e dirigenziale in un’intima cerimonia che è svolta poco prima dell’inizio della seduta.

Dopo l’allenamento di oggi, giovedì 23 dicembre, capitan Centanni e compagni avranno tre giorni di riposo che permetteranno a tutti di festeggiare il Natale. Il programma prevede la ripresa il 27 dicembre, quando la squadra si metterà al lavoro prima del nuovo stop di di tre giorni concesso per l’ultimo dell’anno. Da lunedì 3 gennaio, poi, sarà ripristinato il consueto piano di lavoro settimanale nell’ottica di mettere a fuoco l’obiettivo della ripresa del campionato, previsto con la gara interna contro Imola, in programma domenica 9 gennaio.

All’interno del dettagliato programma di lavoro svolto dalla squadra dorica dovrebbe esserci anche la collocazione di almeno una partita amichevole. Condizionale però d’obbligo visto che sul percorso della Luciana Mosconi pende anche il punto interrogativo della partita contro Rimini che va, comunque sia, recuperata quanto prima. Il tutto complicato anche dal fatto che proprio i riminesi devono ancora disputare la gara contro l’Aurora Jesi che si sarebbe dovuta giocare oggi ma che è stata ulteriormente posticipata. La data di questo recupero si conoscerà solo quando dalla Romagna arriveranno buone notizie riguardo i casi di positività che hanno impedito lo svolgimento della partita che si sarebbe dovuta disputare al PalaFlaminio.