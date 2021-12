Basket, zero a zero nella partita mai disputata per la Luciana Mosconi

Oggi, lunedì 27 dicembre, riprendono i lavori in attesa dell’altro mini-stop di tre giorni concesso per l’ultimo dell’anno. Da lunedì 3 gennaio sarà ripristinato il consueto piano di lavoro

ANCONA- «Considerato quanto previsto dalle norme del Regolamento Esecutivo Gare in materia di rinuncia alle stesse, dispone che le società Rimini e Ancona debbano considerarsi quali rinunciatarie alla disputa della loro gara che viene omologata con il risultato di 0-0».

Il giudice sportivo non ha dispensato regali natalizi, infliggendo con un duro colpo sia la formazione romagnola che quella anconetana. Sì, perché la decisione presa in merito alla gara di Rimini, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 19 dicembre e che aveva visto le due squadre non scendere in campo a seguito del notevole numero di positivi presenti tra le fila dei padroni di casa, ha lasciato di stucco il club dorico.

Stando a quanto indicato nel dispositivo del giudice sportivo le due squadre – si legge – non si presentavano in campo nè fornivano liste e documenti per il riconoscimento e pertanto la gara non veniva disputata; questo almeno stando a quanto emerso dal referto arbitrale che riferiva come, giunta al palazzetto, la stessa coppia di arbitri veniva informata così come la Luciana Mosconi circa la riscontrata positività dei dieci tesserati del gruppo squadra di Rimini. Giudice sportivo che indica anche come nessuna comunicazione di richiesta rinvio gara risulta inviata al Settore Agonistico presso la FIP, in violazione dei prescritti obblighi di informativa».

Un riscontro che non sarebbe veritiero visto e considerato che ci sarebbe una mail inviata dalla segretaria della società riminese proprio al Settore Agonistico, alle 17,25 del giorno della gara, nella quale si informava dell’impossibilità di poter disputare la gara a seguito dell’accertamento della positività al Covid. Il passaggio indicante l’inosservanza dell’obbligo di richiesta di rinvio della gara agli uffici competenti configura per entrambe le società condotta attestante formale rinuncia alla disputa della gara» sarebbe quello che ha portato, al momento, il giudice sportivo a prendere la decisione di considerare le squadre rinunciatarie alla disputa della gara stessa omologata con il risultato di 0-0. La Luciana Mosconi ha fatto sapere che farà ricorso. Intanto oggi, lunedì 27 dicembre, la squadra riprende ad allenarsi prima della nuova interruzione. Dal 3 gennaio il gruppo tornerà a lavorare a pieno regime, in allestimento c’è anche una sfida amichevole.