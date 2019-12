Una Luciana Mosconi in crescita si gode la vittoria sulla Sutor

ANCONA – La vittoria della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona sulla Sutor Montegranaro al Palaprometeo, ha fatto sì che i tifosi biancoverdi potessero godersi pienamente le festività. Questo grazie alla prestazione dei ragazzi di coach Stefano Rajola, capaci di rimontare dopo una prima parte di partita non certo esaltante, chiusa con il +10 degli ospiti.

La strada verso la salvezza è ancora lunga ma il carattere messo in campo fa ben sperare per il futuro. Seconda vittoria di fila, dopo l’imposizione di Teramo, e crescita sotto tutti i punti di vista per la formazione della Luciana Mosconi dorica. Sia tecnico-qualitativo che temperamentale. Il Campetto ha saputo sopperire ad assenze e difficoltà, dimostrando una grande unione nei momenti chiave della partita.

E’ stato un match dai mille volti, favorevole inizialmente alla Sutor e poi alla Mosconi. Nel finale, soprattutto nelle ultime battute, è successo di tutto ma i padroni di casa sono stati bravi e caparbi a incamerare una posta in palio di valore inestimabile. Un Natale felice in casa dorica, di buon auspicio in vista della seconda parte.

