Basket, alla Luciana Mosconi due positivi al covid

ANCONA – «La società comunica che, a seguito degli ultimi test sanitari eseguiti quotidianamente all’interno del team, sono emerse due positività al covid-19. Gli elementi interessati sono stati isolati e parallelamente il club continuerà a monitorare con attenzione lo stato di salute dell’intero gruppo».

Il coronavirus ha colpito anche la Luciana Mosconi. La positività riscontrata dei due soggetti arriva proprio con la squadra che si è rimessa ieri mattina, domenica 2 gennaio, nuovamente al lavoro dopo le festività; il tutto per preparare la sfida all’Imola compagine che i dorici ospiteranno domenica 9 gennaio alla 18 al PalaPrometeo.

Ora andranno valutate giornalmente le condizioni non solo degli interessati dal covid ma anche quelle degli altri giocatori e dei componenti dello staff; questo per fare in modo che si possano proseguire gli allenamenti tenendo conto di quelli che possano essere gli sviluppi. Quello che dovrà essere messo in atto è il nuovo protocollo sanitario deliberato pochi giorni fa. Sì, perché nel caso che giocatori e staff siano già vaccinati con la 3′ dose, nonostante l’eventuale contatto diretto con un positivo al coronavirus, l’isolamento preventivo non è necessario (con la seconda dose invece sì). Importante sarà però capire cosa deciderà la Legabasket che potrebbe decidere di posticipare la ripresa delle partite, così come accaduto già in altri campionati che avrebbero dovuto disputarsi in questi giorni o svolgersi il prossimo fine settimana.