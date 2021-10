Luciana Mosconi, si avvicina la sfida con Montegranaro

ANCONA – Primo derby stagionale per la Luciana Mosconi che nella 3a giornata di campionato, in programma domenica 17,, incrocerà la strada della Sutor Montegranaro. Quella che si giocherà al PalaSavelli di Porto San Giorgio, è la sfida numero 4 in serie B tra le due squadre che si sono affrontate sistematicamente nelle ultime due stagioni.

Finora in ognuna di queste partite la Luciana Mosconi è uscita vincitrice. Stesso identico esito finale anche nei due precedenti in Serie C Silver e in quello della fase a gironi di Supercoppa 2020. La prima volta è datata 22 dicembre 2019, al Palarossini vince la Luciana Mosconi 70-65, un successo che ha il suono di liberazione visto che la squadra dorica non riusciva a vincere sul proprio campo da tempo immemore. 23 punti in quell’occasione per Simone Centanni miglior realizzatore della serata.

Il match di ritorno non venne disputato per colpa dello stop dovuto all’emergenza sanitaria. Ancona e Montegranaro si ritrovano dunque dopo lockdown e lungo stop un anno dopo. Era il 13 dicembre e stavolta si gioca alla Bombonera a porte chiuse per via delle restrizioni covid. Vince ancora la Luciana Mosconi (67-76) con Paesano (16) e Simone Centanni (14) top scorer per i dorici. Nella gara di ritorno, al Palarossini il 7 febbraio 2021, ancora un’affermazione della Luciana Mosconi che vince 70-65 grazie anche ai 18 punti di Simone Centanni.

Complessivamente dunque tre vittorie doriche in altrettante gare giocate contro una Sutor che ha però sempre venduto cara la pelle tirando fuori partite comunque tirate e indecise fino all’ultimo. Andando a ritroso nel tempo si nota che, prima dell’epoca recente della Serie B, le due squadre si sono affrontate in Serie C Silver 17/18 e anche in quell’occasione si sono registrate due vittorie anconetane. Il 20 dicembre 2017 vittoria anconetana al Palarossini (84-67), e bis nel match di ritorno alla Bombonera in un più equilibrato 75-81. C’è una vittoria della Luciana Mosconi anche in un match ufficiale extra-campionato. Il 10 ottobre 2020 la squadra bianconeroverde dorica vinse 63-48 al Palarossini contro i veregrensi nel match inaugurale del girone di Supercoppa.

I precedenti in archivio

Serie C Silver 2017/18 – 20/12/2017 LUCIANA MOSCONI-Sutor 84-67

Serie C Silver 2017/18 – 15/04/2018 Sutor-LUCIANA MOSCONI 75-81

Serie B 2019/2020 – 22/12/2019 LUCIANA MOSCONI-Sutor 70-65

Supercoppa 2020 – 10/10/2020 LUCIANA MOSCONI-Sutor 63-48

Serie B 2020/2021 – 13/12/2020 Sutor-LUCIANA MOSCONI 67-76

Serie B 2020/2021 – 07/02/2021 LUCIANA MOSCONI-Sutor 70-63

Gli ex di turno

Tre giocatori scenderanno in campo domenica con il vanto di dire di aver militato in entrambe le squadre, e tutti sono attualmente in forza alla Luciana Mosconi. L’ex più fresco è Thomas Aguzzoli che ha chiuso la scorsa stagione in prestito alla Sutor dopo averla iniziata ad Ancona. In totale per “Timmy” 12 presenze con i gialloblu (5 in regular season e 7 nei playout) con 18′ di impiego medio e 6 punti realizzati a uscita. In maglia sutorina Aguzzoli è andato due volte in doppia cifra chiudendo in entrambi i casi con 11 punti (nei playout contro Mestre di coach Piero Coen e contro Teramo). Ha iniziato la stagione 20/21 alla Sutor, ricoprendone anche i gradi di capitano, a gennaio si è trasferito a Chiusi togliendosi poi la soddisfazione di vincere il campionato.

Tommaso Minoli affronta da ex la Sutor dopo le 17 presenze a 30′ di media prima di lasciare le Marche ed andare a vincere il campionato in Toscana.

L’altro ex di turno è Lorenzo Panzini che ha indossato la canotta della Sutor in Serie A nella stagione 2012/2013, quella in cui la formazione gialloblu disputò fino ad aprile le proprie gare interne al Palarossini. Per “Lollo” 20 presenze e in totale 14 punti nella squadra allenata da Carlo Recalcati. Season high i 5 punti realizzati nel derby contro Pesaro il 21 aprile 2013 nel match giocato a Porto San Giorgio nella prima partita della Sutor fuori dal palasport dorico.