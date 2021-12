Luciana Mosconi: «A Senigallia grande vittoria». Domani di nuovo in campo

La Luciana Mosconi ha 14 punti, sono terzi in un torneo che sta riservando loro ottime soddisfazioni. Quella di domani sarà una gara importante che per Panzini e compagni potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque

ANCONA – Punti d’oro quelli presi domenica scorsa dalla Luciana Mosconi su un campo difficile come quello di Senigallia. Una prestazione esaltata anche da coach Coen. «È stata una grande vittoria perché maturata in condizioni estreme. Avere i lunghi più importanti (Quarisa e Pozzetti, ndr) fuori per falli nel momento decisivo della partita è stato davvero molto difficile».

Eppure non era iniziata bene…

«Abbiamo avuto un pessimo atteggiamento nei primi due quarti ed un ottimo riscatto nella ripresa quando abbiamo mostrato la nostra faccia migliore. Tutto questo amplificato dal fatto che abbiamo vinto giocando l’ultima parte del match con cinque piccoli in campo e gli altri due giovani che facevano fatica vista l’intensità di una gara particolare com’è il derby. Due punti pesanti che rappresentano un ottimo segnale per guardare avanti con più fiducia rispetto alla partita che avevamo perso in casa contro Rieti».

Di nuovo in campo

Non c’è stato molto tempo per festeggiare la vittoria che già domani, mercoledì 8 dicembre alle 18, la Luciana Mosconi giocherà di nuovo. Ad Ancona arriverà la Liofilchem Roseto che proprio nell’ultimo turno di campionato ha battuto nettamente la Real Sebastiani Rieti centrando la nona vittoria stagionale nonché la settima consecutiva. Un cliente davvero scomodo. Chiamati a dirigere l’incontro tra la squadra sono stati designati i lombardi Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Francesco Cassina di Desio.

La terna degli Ufficiali di Campo presenti al tavolo del Palarossini saranno la pesarese Roberta Donnini (segnapunti), Sabrina Ferini (cronometrista) e Giulia Carducci (addetta ai 24″) tutte e due di Ancona. Per entrambi i fischietti non solo sarà la prima volta in una gara sia della Luciana Mosconi che della Liofilchem, ma per loro si tratta anche del debutto assoluto nel Girone C. Per Di Luzio è la presenza stagionale numero 6 in B avendo diretto due gare del Girone A, altrettante del B e una del D. Il suo bilancio finora vede in vantaggio le squadre di casa 4-1, l’ultima gara diretta è stata nello scorso week end nel derby pugliese Monopoli-Molfetta con vittoria dei padroni di casa 70-59. Il collega Cassina ha arbitrato finora una partita in più del campionato di B, e anch’egli è al debutto stagionale in una partita del Girone C. Ha arbitrato fino a questo momento tre gare del Girone A, due del D e una del B. Anche il fischietto di Desio ha un bilancio favorevole alle squadre ospitanti (5-2) con l’ultimo gettone nel terzo campionato nazionale fatto registrare nella 9a giornata del Girone D con il successo casalingo di Torrenova su Taranto (89-76).