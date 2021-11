Luciana Mosconi, coach Coen: «Una grande prestazione» La Luciana Mosconi ha vinto 5 sulle 7 giornate disputate in campionato. Un bilancio niente male per la squadra allenata da Coen. Sabato 20 novembre, appuntamento a Roma contro la Luiss -

ANCONA – Una partita senza storia. La Luciana Mosconi ha disputato una prestazione sontuosa contro l’Aurora Jesi, con il risultato che è stato in discussione nel primo tempo, poi i dorici non hanno sbagliato più nulla. Coach Coen, è stata una vittoria più facile del previsto? «Sinceramente sì. Temevo la reazione mentale dei giocatori di Jesi dopo il cambio di allenatore. E poi è una squadra che ha del notevole potenziale offensivo. C’erano tutte le componenti per far diventare una partita insidiosa. Invece è andata molto bene e siamo stati altrettanto bravi». Un primo tempo di attesa e poi l’affondo nella ripresa con un comportamento da grande squadra… «Eravamo molto sereni perché ci aspettavamo una reazione dai ragazzi dopo l’ultima partita per come erano andate le cose. Nei primi due quarti potevamo fare sicuramente meglio, specie in difesa dove abbiamo concesso forse un po’ troppo. Poi nel secondo tempo siamo partiti fortissimo e abbiamo vinto. Siamo ovviamente contenti, ma adesso si tira una riga. Ci aspettano otto giornate, prima della fine del girone di andata che chiaramente ci mettono di fronte a squadre più attrezzate. Però partiamo da una base importante sia dal punto di vista della classifica che da quello del lavoro che ci dato buoni segnali domenica scorsa contro Jesi. A parte delle pause che abbiamo avuto a Faenza e a Ozzano direi che la squadra ha sempre risposto positivamente in queste prime 7 partite. Del resto lo ripetiamo sin dall’inizio, questo è un gruppo che lavora tanto e bene». Novantadue punti segnati. La Luciana Mosconi che ne segnava appena cinquanta è un lontano ricordo. Cosa è cambiato rispetto a inizio campionato dove c’era così tanta difficoltà nel fare canestro? «Credo sia un fatto principalmente mentale. Eravamo quasi bloccati. Poi abbiamo cambiato anche qualcosa a livello di allenamento per cercare una circolazione migliore e i progressi si sono visti». Sulla partita c’è stata la firma di Alberto Cacace… «Alberto domenica a livello offensivo ha fatto forse più di quello che solitamente è abituato. Speriamo continui perché ha del potenziale per farlo. Sono convinto che può fare un grande campionato. Lui è un giocatore in grado di fare prestazioni superlative anche se è uno che ha una presenza importante in difesa. Per noi è preziosissimo». La Luciana Mosconi, sabato 20 novembre alle 18, giocherà a Roma contro la Luiss.