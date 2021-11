Basket Luciana Mosconi: obiettivo Capitale

ANCONA – Archiviata la bella vittoria nel derby contro Jesi, la Luciana Mosconi Ancona si è già tuffata nel prossimo impegno che vedrà la formazione di coach Piero Coen in trasferta sul campo della Luiss Roma (si gioca sabato 20 alle 18). La squadra dorica ha iniziato nella giornata di martedì la nuova sessione di allenamenti con la solita doppia razione di lavoro di inizio settimana.

Dall’infermeria arrivano notizie confortanti circa lo stato di Veselin Gospodinov ed Edoardo Anibaldi. Il primo, era rimasto fuori contro Jesi per un problema a una caviglia, mentre il secondo è andato in panchina per via di un leggero guaio alla schiena. “Vesko” sta proseguendo le terapie del caso affiancato dal fisioterapista Giuliodori e sta facendo progressi. Certamente non potrà essere disponibile per Roma ma il suo rientro nel gruppo potrebbe avvenire subito dopo. Anibaldi, invece, pare aver recuperato: si è allenato regolarmente ed è anche andato in campo con l’Under 19 del CAB Stamura nella sfida di campionato contro la Poderosa Montegranaro. Pertanto sulla disponibilità del giovane nativo di Monte Urano non dovrebbero esserci dubbi.

Tutto il resto della squadra è in salute ed è entrato in una settimana che conduce a una trasferta difficile sotto ogni punto di vista.