Basket: Luciana Mosconi-Teramo, domenica in campo

ANCONA – L’incrocio tra la Luciana Mosconi Ancona e Teramo è ormai una “classica” del campionato. Quella che andrà in scena domenica 10 ottobre sui legni del Palarossini sarà infatti la sesta sfida negli ultimi tre anni tra le due squadre (nel frattempo la società teramana ha cambiato fisionomia e nomenclatura passando dalla vecchia Teramo Basket all’attuale Teramo a Spicchi).

La storia tra bianconeroverdi dorici e biancorossi abruzzesi è iniziata il 7 ottobre 2018. Non una data a caso per la Luciana Mosconi Ancona che proprio in quella domenica fece il suo esordio in Serie B. Al Palarossini vinsero gli anconetani allenati da Maurizio Marsigliani al termine di una partita spigolosa e combattuta terminata con il punteggio di 74-72. Per i dorici ci furono 26 punti realizzati da Casagrande e 20 da Simone Centanni, allora non ancora capitano. Partita da ricordare anche per Yannick Giombini che esordì proprio in quella occasione in Serie B realizzando anche i suoi primi 2 punti. Il match di ritorno del campionato 18/19 è stato sicuramente quello più memorabile ed elettrizzante. Era il 13 gennaio 2019 sul campo di Chieti vittoria della Luciana Mosconi per 85-91 dopo due tempi supplementari e un continuo evolversi di situazioni e ribaltamenti di fronte. Simone Centanni disse 33. Nella stagione 19/20 ci fu un unico precedente. 15 dicembre 2019 e la Luciana Mosconi di Stefano Rajola, arrivato da poche settimane alla guida della squadra, andò a far visita al Palascapriano di Teramo. Partita non bella tra due squadre incerottate più nella testa che nelle gambe. Ancona colse due punti molto importanti per la sua risalita in classifica. Finì 57-68 con 19 punti finali di Simone Centanni. Il match di ritorno non venne disputato per via del triste blocco ai campionati arrivato per l’emergenza sanitaria.

Il campionato 20/21 ha fatto registrare una nuova affermazione dorica e ha visto il primo e finora unico successo teramano. 6 gennaio 2021, nel match dell’Epifania del Palarossini vince la Luciana Mosconi 91-88. Dorici trascinati dai 32 punti di Leggio, capitan Centanni 9. Subito dopo, a Teramo, vittoria abruzzese. Il 21 febbraio 2021 finisce 66-57 per la Rennova. In quell’occasione Centanni chiude a 10 punti, c’è la partenza in quintetto di Edoardo Anibaldi che giocherà complessivamente 9′, solo panchina per Aguzzoli. Complessivamente è di 4-1 il bilancio dei confronti diretti tra Ancona e Teramo dove non è mai mancato equilibrio ed intensità.

Domenica 10 ottobre al Palarossini (fischio di inizio alle 18), nuovo capitolo. Il match, valido per la seconda giornata di campionato di Serie B, girone C, sarà diretto da Davide Quadrelli e Indro Spinelli di Roma. A formare la terna di Ufficiali di campo sono stati designati Daniela Vittori di Castorano (segnapunti), Marco Berardi di Urbania (cronometrista) e Ilaria Antinori di Montegranaro (add.24″).