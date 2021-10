Basket, Luciana Mosconi-Giulianova: ecco i precedenti

ANCONA – Secondo appuntamento consecutivo in casa per la Luciana Mosconi Ancona che riceve domenica 31 ottobre il Giulia Basket Giulianova. Anche la sfida contro gli abruzzesi è ormai un classico appuntamento delle ultime stagioni, quello che arriva infatti sarà l’appuntamento numero 6 tra le due squadre con un bilancio finora favorevole ai giuliesi (3-2).

Il primo incrocio in Serie B risale al 6 gennaio 2019. Le due squadre si affrontano in terra abruzzese e i padroni di casa (allora ancora Giulianova Basket, nome della vecchia società che ha poi lasciato il posto dallo scorso anno all’attuale Giulia Basket) vincono dopo un supplementare 88-84 contro la Luciana Mosconi di Maurizio Marsigliani. Il match di ritorno si disputa al Palarossini il 20 aprile e i dorici vincono 92-86 in quella che è l’ultima partita della stagione 18/19 e giocata con ormai la salvezza matematica in tasca.

L’anno successivo si gioca soltanto il match dell’andata ad Ancona. È l’8 dicembre 2019 e la Luciana Mosconi che ha da poche settimane in sella coach Stefano Rajola ospita i giuliesi di Cece Ciocca. Vince Giulianova 65-69 in una gara che poi non avrà modo di essere replicata nel girone di ritorno causa lo stop per l’emergenza sanitaria. Il doppio confronto è tornato regolarmente nell’ultima stagione. Il 29 novembre 2020 vince la Luciana Mosconi 69-60 nella prima giornata di campionato. Al PalaCastrum si gioca il 24 gennaio 2021 e i due punti vanno agli abruzzesi di coach Zanchi (86-73). Tre ex di turno e tutti freschissimi. Nelle fila giuliesi c’è Michele Caverni, playmaker classe 1996 che ha vestito la maglia della Luciana Mosconi Ancona nella scorsa stagione raggiungendo il 6°posto finale in regular season e uscendo al primo turno dei playoff. Per il regista fanese 26 presenze ad Ancona con 8 punti di media a uscita. Il suo massimo stagionale è arrivato l’11 aprile nella pesante sconfitta interna contro Senigallia (77-101) con 23 punti realizzati.

Caverni oggi è il metronomo del Giulia Basket, ruolo che ha ricoperto la scorsa stagione Lorenzo Panzini, ora nel team dorico. Scambio di maglie dunque per i due registi titolari avversari lo scorso anno a maglie invertite. Per Panzini 20 presenze a Giulianova, avventura iniziata in corsa e caratterizzata da una media realizzativa pari a 10 punti a partita. Season high di “Lollo” con la canotta giallorossa addosso i 20 punti segnati il 28 marzo nella trasferta persa sul campo del Vega Mestre allenato dall’attuale coach della Luciana Mosconi, Piero Coen. Contro quella che è oggi la sua squadra Panzini ha giocato solo il match di ritorno disputato in Abruzzo (all’andata non era ancora arrivato alla corte di coach Zanchi) e i suoi 15 punti realizzati furono un importante mattoncino per la vittoria giuliese.

Terzo ex di turno nella partita di domenica del Palarossini è Alberto Cacace, compagno di squadra di Lorenzo Panzini nel Giulia Basket 2020/2021. L’ala ligure del 1996 è stato uno dei protagonisti della buona stagione dei giallorossi chiusa con una salvezza e playoff solo sfiorati. 21 presenze per Cacace in Abruzzo con 11 punti di media. Nella sfida dell’andata al Palarossini ha segnato 21 punti, mentre in quella vinta del ritorno i punti sul suo tabellino sono stati 7. Massimo stagionale di Cacace i 23 punti segnati sul campo dell’Unione Padova il 17 aprile con vittoria di Giulianova 69-76.

La sfida di domenica al Palarossini sarà anche un derby marchigiano in panchina. Da una parte l’anconetano Piero Coen e dall’altra Massimiliano “Max” Domizioli, tecnico maceratese da questa estate in forza al Giulia Basket dopo un ricco curriculum partito con quattro stagioni come assistente sulla panchina della Sutor Montegranaro (una promozione in A1, due Final Eight di Coppa Italia e un 4°posto in stagione regolare). Da capo allenatore vanta un quadriennio nella Supernova Montegranaro, dove ha vinto un campionato di C Silver, due anni a P.S.Elpidio (il primo dei quali avendo in squadra proprio Cacace raggiungendo i playoff), e poi Teramo e Civitanova.