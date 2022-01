Luciana Mosconi: la prossima settimana la discussione del ricorso

Nel frattempo la squadra allenata da coach Coen non giocherà domenica 9 gennaio come da calendario con Imola. La gara è stata rinviata per covid

ANCONA – Si saprà finalmente mercoledì 12 gennaio la verità sulla partita tra la Rinascita Basket Rimini e Luciana Mosconi Ancona. La Corte Sportiva d’Appello ha infatti comunicato la data in cui verranno esaminati i reclami congiunti proposti dalle due società nei confronti del Giudice Sportivo che ha in prima sentenza decretato l’insolito 0-0 nel match che doveva disputarsi domenica 19 dicembre al PalaFlaminio di Rimini e che non si è giocato per via di un focolaio covid sopraggiunto a poche ore dalla palla a due all’interno del team romagnolo.

Sia il club riminese che la Luciana Mosconi hanno fatto reclamo entro i termini previsti dal regolamento dimostrando apertamente che non esistono i motivi per accettare un provvedimento come quello che recita il comunicato ufficiale dello scorso 23 dicembre, chiedendo quindi che la partita, valevole per la 13 giornata di campionato, venga disputata regolarmente in una data da destinarsi.

Nel frattempo è stata rinviata a data da destinarsi la gara prevista per domenica 9 gennaio tra la formazione dorica e l’Imola basket. La documentazione fornita agli organi federali da parte della società emiliana ha fatto scattare d’ufficio il rinvio della partita.