Luciana Mosconi, ad Ancona arriva il classe ’94 Gianmarco Leggio

All'ombra del Conero è arrivato il lungo ex Arechi Salerno che ha riscosso sin da subito il gradimento di coach Stefano Rajola. Le sue caratteristiche garantiscono enorme duttilità tattica

ANCONA- Altro rinforzo per la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona (Serie B). Alla corte di coach Stefano Rajola è arrivato anche il lungo (202cm) classe ’94 Gianmarco Leggio nell’ultima stagione in forza alla Virtus Arechi Salerno (Serie B). Questo il commento del tecnico anconetano Rajola:

«Quello di Leggio è un altro acquisto molto importante. Si tratta di un giocatore di grande esperienza nonostante abbia soltanto 26 anni, e nel corso delle stagioni si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo di tutta la Serie B giocando sempre in squadre molto competitive». Le caratteristiche del lungo pugliese possono sposarsi alla perfezione con diverse modalità di gioco, come conferma lo stesso Rajola:

«E’ un lungo in grado di giocare sia fronte canestro, dotato di un buon tiro da fuori, ma anche più all’interno dell’area grazie alla sua stazza fisica. Un ragazzo che sa stare benissimo all’interno dei gruppi e soprattutto abituato a giocare in squadre importanti. Davvero un grande innesto per il nostro roster».