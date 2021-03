Lube al tappeto, Grotta in vetta. E Macerata vince il derby

CIVITANOVA MARCHE – Parte male l’avventura nella semifinale dei playoff di SuperLega per la Cucine Lube che recupera Leal e De Cecco ma perde gara 1 al tiebreak dopo oltre 2 ore di battaglia contro l’Itas Trento. Giovedì si replica a campi invertiti e occorrerà l’immediata riscossa.

Si è risvegliata sconfitta ma non abbattuta la CBF Balducci Macerata nella Poule Promozione di serie A2 femminile. La squadra di Paniconi ha chiuso la serie di vittorie consecutive a quota 14, mantenendo l’imbattibilità per 3 mesi. In una giornata non certo brillante col gioco in primo tempo deficitario, il punto conquistato contro l’ottima Pinerolo è comunque positivo. La squadra partirà martedì direzione Marsala. Mercoledì alle 17 si gioca la 2’ giornata di ritorno, anticipo del turno pasquale.

Domenica dovrebbe finalmente tornare in campo la Megabox Vallefoglia ospitando Sassuolo. Entrambe le squadre sono reduci dallo stop per Covid. Si attende l’esito degli ultimi ulteriori tamponi per lasciarsi alle spalle questa pagina.

Chiude in vetta il Girone Blu della serie A3 la Videx Grottazzolina che cade a Pineto 3-1 ma resta in vetta perché anche Galatina è rimasta all’asciutto. I ragazzi di Ortenzi vincono il Girone Blu con 51 punti, uno in più dei pugliesi.

Nel Girone Bianco il derby tra Macerata e Fano va ai ragazzi di Di Pinto al tiebreak che cementano il 3’ posto chiudendo a 42 punti. La Vigiliar Fano chiude a 38.

Ora i playoff con il primo turno che non riguarda le marchigiane. Torneranno in gioco più avanti.