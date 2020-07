Loreto, Pablo Garcia sarà ancora gialloverde per la prossima stagione

PROMOZIONE – Gran colpo del Loreto che si è assicurato anche per la prossima stagione le prestazioni del regista Pablo Garcia (’91). La società del presidente Andrea Capodaglio, impegnata per l’allestimento del prossimo campionato di Promozione (con un occhio anche ai ripescaggi in Eccellenza), si garantisce un elemento preziosissimo per classe e carisma dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Queste le sue dichiarazioni. «Ho scelto ancora Loreto in quanto ho trovato un ottimo ambiente senza particolari pressioni e con un ottimo progetto con il mister ed i compagni mi sono trovato benissimo, con alcuni ci vediamo anche fuori il contesto sportivo. Non vedo l’ora di ricominciare, speriamo in Eccellenza, comunque l’obiettivo è fare un ottima stagione».

Al Loreto sono in entrata anche il portiere Filippo Grottini (’01) e il centrocampista Daniele Tommasetti (’03). Il primo proviene dal Castelfidardo, il secondo dall’Academy Civitanovese.