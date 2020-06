LND, al via il Fondo Salva Calcio della FIGC a favore di società, giocatori e tecnici

In attesa del verdetto definitivo del Consiglio Federale su promozioni e retrocessioni, previsto per lunedì 8 giugno, è partita il 4 giugno la “fase 3” del calcio italiano con la FIGC che attraverso il suo Comitato di presidenza, ha istituito il Fondo Salva Calcio.

Su proposta del Presidente Gabriele Gravina infatti, è stato varato un progetto straordinario che dovrà essere approvato anch’esso nel Consiglio dell’8 giugno. Grazie alla solidità patrimoniale e finanziaria della FIGC, si è previsto un intervento diretto a favore non solo dei Club di Serie B, C, LND e Calcio Femminile, ma anche a favore di tecnici e calciatori delle stesse categorie per fronteggiare la straordinaria emergenza del Covid-19. L’intervento complessivo consta di totali 21 milioni e 700 mila euro. Come ha dichiarato il Presidente Gravina, «si tratta di un’iniziativa senza precedenti, che vede una grande assunzione di responsabilità della FIGC verso il mondo del calcio nel suo complesso, con il fine di costituire un volano per la ripresa di tutto il sistema».

Le risorse saranno così distribuite: fino a 5 milioni di euro per il sostegno alle società di Lega B, fino a 5 milioni per il sostegno alle società di LegaPro, fino a 5 milioni per le società della LND, fino a 3 milioni ai calciatori e fino a 3 milioni ai tecnici ed ai preparatori attraverso il riconoscimento di un contributo unico al Fondo di Solidarietà calciatori, allenatori e preparatori atletici. Infine, 700 mila euro alle società della Divisione Calcio Femminile, per il sostegno alle società finalizzate alla ripresa ed al completamento delle attività della stagione 2019/2020.

Tornando ai primi movimenti di mercato, nel girone F che vede impegnate le nostre marchigiane, nonostante il clima di incertezza che regna ancora, si stanno muovendo con largo anticipo le società. Detto del Tolentino che ha già confermato l’allenatore Andrea Mosconi, la società cremisi ha confermato anche il suo capitano Federico Ruggeri e la colonna difensiva Claudio Labriola. Sempre tra le marchigiane, anche la Recanatese ha optato per la conferma del mister Federico Giampaolo e del DS Josè Cianni. A Vasto invece, si potrebbe concretizzare un clamoroso ritorno in panchina, quello dell’ex allenatore Campione del Mondo Marco Amelia, ma è ancora presto per la firma. Regna il caos invece in casa Jesina, con il presidente Mosconi pronto a lasciare ed il Sindaco Massimo Bacci che si è fatto garante nel reperire risorse economiche per superare la gravissima situazione creatasi in società dopo ben 93 anni di storia. Alcuni soggetti interessati si sarebbero fatti avanti con il primo cittadino, ma non ancora direttamente con la società. Intanto la tifoseria, che ha sostenuto la squadra durante tutto il torneo, soprattutto nei momenti più difficili, è in fermento ed in attesa di una schiarita definitiva. Il Chieti invece, ha lasciato libero di accasarsi altrove il DG Andrea Masciangelo ed ha annunciato il ritorno in panchina dell’ex mister Alessandro Lucarelli. Anche il Vastogirardi sembrerebbe orientarsi verso la riconferma del tecnico Francesco Farina. Infine sempre in Abruzzo, anche l’Avezzano ha annunciato l’addio con il tecnico Liguori.

Dall’Eccellenza intanto, scalpitano due nobili decadute che potrebbero essere inserite nel girone F nella prossima stagione. Si tratta di Ancona e Lanciano che, entrambe seconde nei rispettivi gironi, stanno percorrendo tute le strade possibili per potersi accaparrarsi un posto in Serie D, in caso di rinuncia di alcune formazioni. Tutto questo dovrà essere comunque valutato dai rispettivi organi competenti, in base alle regole che saranno scritte nei prossimi giorni.