La Megabox Vallefoglia cade a Cutrofiano: prima sconfitta in serie A

Serata complessivamente negativa per che ha trovato una squadra forte e poco incline ai regali. Per la squadra di Bonafede ottimo l'esordio della giovane Stafoggia che ha datoil suo contributo. Ha riposato la Cbf balducci Macerata

CUTROFIANO (LE) – Nulla da fare per la Megabox Vallefoglia che a Cutrofiano in casa del Cuore di Mamma cede i 3 punti senza vincere un set e anche il primato in classifica del campionato di serie A2 girone Est.

Per la squadra di Bonafede dopo i successi a Soverato e in casa con Montecchio Maggiore, c’era la convinzione di poter trovare il tris anche in salento imbattendosi in un avversario con la ferma idea di effettuare il sorpasso e mantenere l’imbattibilità. Con i tre punti la squadra di Carratù ancora priva di Castaneda, si issa in testa solitaria alla classifica.

Nel primo set le biancoverdi restavano attaccate fino al 19-19 prima di essere condannate dal break in battuta di Panucci. La jesina ex Pieralisi Giorgia Quarchioni chiudeva 25-22.

Nel secondo set partiva di nuovo meglio la squadra di Bonafede, che inseriva prima Colzi e poi Costagli per Bertaiola e Saccomani. Cutrofiano allungava. Sul 16-20 Bonafede provava Stafoggia, all’esordio, per Pamio, ma la Megabox scivolava sempre più indietro, sino a chiudere sotto 25-18.

Nel terzo set il Cuore di Mamma cominciava forte: subito 6-1 con la scatenata Panucci, che firmava poi il 14-8 e il 17-10 (massimo vantaggio nel set). Ma non era finita: la Megabox trovava energie sufficienti per recuperare l’intero svantaggio. Un lungolinea di Stafoggia siglava il 21-21, ma di nuovo Panucci e un muro su Pamio chiudevano set e partita 25-22.

Nel dopogara Alice Stafoggia racconta il suo positivo debutto in A2: «Sono molto felice della fiducia che mi ha dato l’allenatore, dandomi spazio in momenti importanti della partita. Ho cercato di dare il massimo, ero molto tranquilla e non mi sono tirata indietro. È stata una partita molto dura, alla fine del terzo set ci eravamo riprese ma non è bastato. Loro sono una buona squadra, sono bravissime in difesa dove non concedono nulla. Ci sono mancate un paio di difese in più per portare a casa la partita«.

Cuore di Mamma Cutrofiano – Megabox Vallefoglia 3-0 (25-22; 25-18; 25-22)

CUTROFIANO: Menghi 10, Avenia 4, Panucci 12, Caneva 11, M’Bra 9, Quarchioni 9; Ferrara (L), Salviato, Castaneda. N.e. Rizzieri, Pazienza, Tarantino. Morciano, Gorgoni. All. Carratù.

MEGABOX: Pamio 8, Kramer 9,;Balboni 1, Bacchi 9, Bertaiola 6, Saccomani 3, Bresciani (L), Durante, Colzi 3, Costagli 3, Ricci, Stafoggia 2. All. Bonafede. ARBITRI: Gaetano e Zingaro.

Gli altri risultati della 3’ giornata: Montecchio – Talmassons 1-3; Talmassons – San Giovanni in M. 2-3; Ravenna – Soverato 3-1. RIPOSAVA CBF Balducci HR Macerata

Classifica: Cuore di Mamma Cutrofiano 8; San Giovanni in M. 7; Megabox Vallefoglia 6; Talmassons4 ; CBF Balducci Macerata 3; Ravenna 3; Soverato 3; Montecchio 1; Martignacco 1