L’Italservice Pesaro come un treno: 3 a 1 alla Sandro Abate nel segno di Borruto

PESARO – L’italservice Pesaro vince ancora: batte 3 a 1 la Sandro Abate e si mantiene al secondo posto. Gran prestazione dei biancorossi contro i campani di Avellino, per portare a casa i 3 punti Tonidandel e compagni hanno dovuto sudare fino all’ultimo secondo.

Primo tempo di grande intensità, con numerose occasioni per i rossiniani. Ma zero gol. In avvio di ripresa però si scatena Borruto: nel giro di due minuti sigla due reti stupende che lanciano Pesaro sul 2 a 0. La gara è così indirizzata, ma nel finale i campani inseriscono il portiere di movimento e a 32 secondi dal gong Bizjak accorcia. Brividi finali, risolti da Honorio che a 3 secondi dal termine ruba palla e con un pallonetto dalla propria area gonfia la rete e certifica il successo dell’Italservice.

Sono 3 punti d’oro per la classifica e per la continua rincorsa al primo posto della Syn Bios Petrarca di Padova, anch’essa vincente stasera sul campo del Matera. La distanza resta di 9 punti, ma mercoledì in Veneto c’è lo scontro diretto Petrarca-Italservice e i biancorossi hanno tutte le intenzioni di ridurre il gap.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-SANDRO ABATE 3-1 (0-0 p.t.)



ITALSERVICE PESARO: Espindola, Fortini, Borruto, Taborda, Cuzzolino, Ferraresi, D’Ambrosio, Tonidandel, Honorio, De Oliveira, Bolo, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini

SANDRO ABATE: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, De Luca, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Rizzo. All. Scarpitti

RETI: 1’20” s.t. Borruto (P), 2’38” Borruto (P), 19’28” Bizjak (SA), 19’57” Honorio (P)

ARBITRI: Zannola (Ostia Lido), Micciulla (Roma 2). Crono: Cursi (Jesi)