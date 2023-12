L’Italservice si prende il derby col Pisaurum, bene Matelica e Bramante

L'11° turno di B2 di Basket, l'ultimo del girone d'andata, si chiude con il derby vinto dal Loreto. Successo anche per le due squadre in vetta

ANCONA – Il girone d’andata si conclude con la vittoria dell’Italservice Loreto Pesaro sul Pisaurum. Giro di boa nel campionato di Serie B2 di Basket in cui, nel posticipo di giornata, i gialloblu conquistano il derby pesarese. Al PalaMegabox finisce 77-73 per la squadra di coach Foglietti che ora si ritrova nel terzo posto della classifica, insieme alla Goldengas Senigallia, a quota 14 punti.

Anche Senigallia infatti festeggia nell’undicesimo turno di campionato, grazie al successo ottenuto sul campo del Pescara 2.0 per 99-73. La Goldengas allunga nel secondo periodo portandosi a casa il successo. Sorridono anche le due capolista, Matelica e Bramante, entrambe vittoriose in incroci importanti.

Il Matelica passa in casa dell’Amatori Pescara 62-57, complice un finale di gara arrembante dei biancorossi. Fondamentali i canestri di Riccio che chiude con ben 21 punti all’attivo. Festeggia al fotofinish, invece, il Bramante. Quando la vittoria sembrava in pugno in favore dell’Attila Junior, i ragazzi di coach Nicolini trovano la tripla decisiva per il definitivo 71-69 che fa esplodere di gioia i bianconeri.

Vince con due punti di scarto anche la Virtus Civitanova. In trasferta col Roseto finisce 56-54 per Bazani e compagni. Altra sconfitta della Stamura Ancona che cade 65-52 nella tana del Teramo a spicchi. Per le protagoniste del torneo è però tempo di voltare subito pagina, il girone di ritorno sta per cominciare.