L’Italservice Pesaro vince il Memorial Antonio Bellini

I biancorossi superano l'Active Network Viterbo e l’Ecocity Genzano in un antipasto di Serie A che ha regalato ottimi spunti

ASCOLI PICENO – Doppio successo per l’Italservice Pesaro. I biancorossi si aggiudicano il VI Memorial Antonio Bellini, evento di marca Ascoli Calcio a 5 svoltosi al PalaGalosi.

L’Italservice supera l‘Active Network Viterbo e l’Ecocity Genzano in un succulento antipasto della prossima Serie A. La formazione di mister Fausto Scarpitti nel primo match si impone 1-0 sugli arancioni di Viterbo grazie al gol di Dener, bravo a spedire in rete l’assist di De Oliveira dopo la punizione di Miguelin che si è infranta sul palo. Tocca poi al Genzano battere l’Active Network, perentorio 4-1. Negli ultimi venti minuti effettivi, l’Italservice ha la meglio sul Genzano 2-1, reti di Vavà e Pires. Non basta il gol di Lolo Suazo ai laziali.

ITALSERVICE PESARO: Tonidandel, Vavà, Canal, Schiochet, Miguelin, Belloni, Pires, De Oliveira, Dener, Montesi. Unico assente André Ferreira, a scopo precauzionale.