L’Italservice Pesaro si rituffa in Serie A: c’è ancora l’Olimpus Roma sconfitta in Coppa Italia

I biancorossi fanno visita alla formazione capitolina, pochi giorni dopo l'exploit di Salsomaggiore Terme. Questa volta i punti in palio valgono tanto in ottica regular season

PESARO – È ancora Olimpus Roma-Italservice Pesaro. I biancorossi riprendono la propria marcia in campionato da dove hanno terminato, con un trionfo, quella in Coppa Italia. Capitan Tonidandel e compagni domani – sabato 2 aprile – fanno visita al club capitolino che hanno sconfitto nell’ultimo atto valido per cucirsi in petto la coccarda tricolore. Kickoff fissato alle ore 18, al PalaOlgiata, diretta streaming su futsaltv.it e televisiva su Rossini Tv (canale 80).

Ci pensa il presidente Lorenzo Pizza a caricare l’ambiente: «Dopo i successi dello scorso anno, e i due trofei alzati in questa stagione, non possiamo che avere l’obiettivo di vincere anche il terzo scudetto consecutivo. Non sarà facile, ci sono tantissime squadre attrezzate come noi, ma sono estremamente fiducioso».

L’Italservice comanda la Serie A con 2 punti di vantaggio sulla Syn-Bios Petrarca, 4 sul Napoli e 7 sulla Roma, i veneti e i capitolini hanno però disputato una gara in meno sin qui. Il rush finale della regular season è sempre più bollente, lo scontro diretto di domani è fondamentale per entrambe le formazioni.