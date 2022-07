L’Italservice Pesaro saluta Carlos Espindola e accoglie Agustin Lopez

Il numero 6 non vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2022/2023. Il club del presidente Lorenzo Pizza acquista l’argentino ex Vis Gubbio

PESARO – Italservice Pesaro, c’è un addio illustre. Il portierone Carlos Espindola non vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2022/2023. Nel frattempo, è ufficiale l’acquisto di Agustin Lopez, estremo difensore argentino ex Vis Gubbio.

Espindola saluta l’Italservice al termine di una stagione praticamente perfetta. L’ex numero 6 rossiniano ha vissuto un anno da grande protagonista, contribuendo a un triplete storico: Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Da protagonista, parando tanto e realizzando addirittura 3 gol dalla sua porta. Ora è sul mercato, ma a Pesaro non verrà dimenticato facilmente. Il comunicato del club del presidente Lorenzo Pizza recita infatti: «Perché Carlos, insieme ai suoi compagni, ha scritto le pagine più belle della nostra storia, le ultime in ordine cronologico ma decisamente quelle più gloriose», e queste parole bastano per capire quanto sia stato importante Espindola all’Italservice Pesaro.

Ora la porta sarà affidata ad Agustin Lopez, che nell’ultima stagione ha militato in Serie A2 (girone B) con la maglia della Vis Gubbio. Classe 1996, ha la grande possibilità di affermarsi ai massimi livelli.