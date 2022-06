FALCONARA MARITTIMA – L’Italservice Pesaro è in semifinale scudetto, ancora una volta. I biancorossi proseguono il loro cammino e il sogno del terzo tricolore consecutivo continua.

Capitan Tonidandel e compagni dimostrano ancora una volta tutto il loro valore, eliminando il Ciampino Aniene e superandolo anche nella gara di ritorno dei quarti. Al PalaBadiali di Falconara Marittima (PalaFiera indisponibile), l’Italservice passa 5-3, chiudendo la pratica dopo il 6-1 dell’andata. Sugli scudi Taborda (doppietta), le altre reti portano la firma di Salas, Bolo e Borruto. Per i laziali, in gol Raubo e Salla, doppietta anche per lui.

L’Italservice ora se la vedrà con il Napoli in semifinale, l’altra grande favorita per la vittoria dello scudetto: gara-1 in Campania lunedì prossimo 6 giugno, gara-2 a Pesaro sabato 11, eventuale bella ancora a Pesaro lunedì 13. Dall’altra parte del tabellone si scontreranno Feldi Eboli e Olimpus Roma.

ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO ANIENE 5-3 (4-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Salas, Taborda, De Oliveira, Bolo, Obbar, Tiso, Honorio, Borruto, Canal, Scida, Oliva, De Luca, Vesprini. All. Colini

CIAMPINO ANIENE: Casassa, Isi, Raubo, Pina, Joao Salla, Bertolini, Divanei, Guti, Pilloni, Garofalo, Cedrone, Portuga, De Filippis, Mazza. All. Ibañes

RETI: 1’27” Salas (P), 5’50” Raubo (CA), 8’53” Taborda (P), 18’39” Bolo (P), 19’37” Taborda (P); 27’28” Joao Salla (CA), 27’54” Borruto (P), 33’50” Joao Salla (CA)

ARBITRI: Carradori (Roma 1), Suelotto (Bassano del Grappa), Colombo (Modena). Crono: Plutino (Reggio Emilia)