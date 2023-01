MELILLI – L’Italservice Pesaro c’è e rialza la testa. I biancorossi travolgono il Città di Melilli con un perentorio 6-0 nel momento, forse, più difficile della loro storia.

Non c’è scampo per il fanalino di coda della classifica di Serie A, regular season. L’Italservice domina in lungo e in largo, nonostante le assenze di Canal, Joao Miguel e Fortini. Out anche lo squalificato Schiochet.

Il match

Ci pensa Dalcin a sbloccare l’incontro. Colpisce poi De Oliveira prima dell’intervallo. Capitan Tonidandel firma il tris con una bella azione sulla sinistra, quindi riecco due acuti di De Oliveira, che piazza il quarto e il quinto gol. A chiudere le danze è Kytola.

L’Italservice torna così a respirare, ritrovandosi sopra due lunghezze dalla zona playout. Accorciato il divario dai playoff, ora lontani 9 punti.

Tabellino CITTÀ DI MELILLI-ITALSERVICE PESARO 0-6 (0-2)

CITTÀ DI MELILLI: Boschiggia, Rizzo, Pizetta, Pasqua, M. Gianino, Monaco, Diogo, Bocci, Tarantola, Di Francesco, Spampinato, Manservigi. All. Rinaldi.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Kytola, Dalcin, Ruan, Berkane, Ugolini, Pires, Della Costanza, De Oliveira, Lopez, Cianni. All. Colini.

ARBITRI: Ciccarelli di Napoli, Fedrigo di Pordenone. CRONO: Certa di Marsala.

RETI: 6’20” p.t. Dalcin (P), 15’10” De Oliveira (P), 24′ s.t. Tonidandel (P), 24’30” De Oliveira (P), 31’20” De Oliveira (P), 32′ Kytola (P).