L’Italservice Pesaro domani in campo. Visita alla Came Dosson

PESARO – Non è ancora tempo di salutare il 2020 per l’Italservice Pesaro. Oggi è infatti giornata di vigilia, domani mercoledì 30 dicembre si tornerà in campo per la tredicesima e ultima giornata d’andata di Serie A.

Il club di patron Lorenzo Pizza sarà infatti impegnato sul parquet della Came Dosson. Fischio d’inizio fissato alle 20. E trasferta insidiosa è un aggettivo riduttivo. Ci si giocherà tanto sia in ottica Regular Season che in ottica Coppa Italia.

Al termine del girone d’andata, le due squadre collocate al primo e secondo posto della classifica strapperanno di diritto il pass per la fase finale della Coppa. Le restanti dodici dovranno invece disputare uno spareggio in più. Al momento, Italservice e Came vantano entrambe 24 punti (i veneti hanno però giocato una gara in più), condividendo il secondo gradino della graduatoria, e seguono la capolista Acqua&Sapone a quota 28.

Per la banda di mister Fulvio Colini sarebbero dunque tre punti di fondamentale importanza. I biancorossi, forti del successo interno di domenica 28 dicembre sulla Real San Giuseppe, stanno attraversando un gran momento di forma.

I rivali, guidati dal tecnico Sylvio Rocha, sicuramente non sono da meno e possono vantare il capocannoniere della Serie A Arlan Pablo Vieira. Una grande gara trasmessa con consueta diretta Facebook su PMGSport Futsal e in televisione su Rossini Tv (canale 633 nelle Marche)