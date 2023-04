L’Italservice in versione remuntada torna da Dosson con un bel pari

DOSSON – È davvero un gran bel punto quello che l’Italservice Pesaro ha strappato sul campo della Came Dosson. I biancorossi infatti giocavano in casa di una delle big della Serie A, già certa di fare i playoff scudetto. E avevano bisogno di fare punti per proseguire la propria corsa alla salvezza.

Ma la gara si era messa male, con Suton che a un soffio dal riposo di metà gara ha sbloccato la situazione per i padroni di casa e Vieira che al 5′ della ripresa ha raddoppiato. Match perso? Niente affatto. Canal all’8 riapre l’incontro, mentre Schiochet in tap in a 3 minuti dal gong trova il 2 a 2 definitivo, nonostante la grande sofferenza finale per l’inferiorità numerica del Pesaro per il cartellino rosso rimediato da capitan Tonidandel a poco più di un minuto dal termine.

L’Italservice resiste al forcing locale con grande generosità e al definitivo suono della sirena porta a casa un punto soffertissimo e d’oro.

In classifica infatti Pesaro sale a quota 30, a +4 dal Monastir (oggi sarebbe lei la rivale ai playout) e + 5 sul Petrarca (prima delle attuali retrocesse). Contemporaneamente accorcia di un punticino sulla quota salvezza-diretta, ora distante 4 punti. Tutto ciò quando mancano quattro giornate al termine.

Tabellino CAME DOSSON-ITALSERVICE PESARO 2-2 (1-0 p.t.)

CAME DOSSON: Ricordi, Rangel, Suton, Juan Fran, Vieira, Belsito, Galliani, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Botosso, Ditano. All. Rocha

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Fortini, Pires, Joao Miguel, Paappanen, Ruan, Vesprini, Cianni. All. Colini

MARCATORI: 19’58” p.t. Suton (C), 5’28” s.t. Vieira (C), 8’54” Canal (P), 17’07” Schiochet (P)

AMMONITI: De Oliveira (P), Tonidandel (P)

ESPULSI: al 18’51” del s.t. Tonidandel (P) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Zanfino (Agropoli), Romano (Nola) CRONO: Voltarel (Treviso)