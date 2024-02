Linda Rossi trionfa ancora: è campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio

Ottimi risultati per l'atleta di Senigallia agli assoluti in Trentino: un oro e due argenti nell'ultima sfida stagionale

TRENTO – La stagione sul ghiaccio di Linda Rossi si è chiusa con un oro e due argenti. Questo il risultato dell’ultima sfida sui pattini che ha visto l’atleta senigalliese protagonista a Baselga di Pinè (TN) del weekend di gare per l’assegnazione dei titoli italiani assoluti del pattinaggio di velocità su ghiaccio.

Un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo estreme, che hanno reso la pista molto difficile a causa del continuo alternarsi di pioggia, neve e fitta nebbia. In questo scenario si sono dunque sfidati i migliori atleti nazionali per cercare di aggiudicarsi le medaglie in palio sulle singole distanze.

La pattinatrice di Senigallia Linda Rossi, in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre (Polizia penitenziaria) non si è lasciata intimidire dal clima: nella seconda gara disputata arriva già il primo argento sulla distanza 1000mt, un primo grande risultato che ha anche il sapore della bella sorpresa in quanto Linda in questa stagione non si era mai confrontata su questa distanza. Il secondo argento arriva il giorno successivo sulla distanza dei 1500mt, lasciando un po’ di amaro in bocca all’atleta che ha sfiorato il titolo italiano per soli 2 centesimi di secondo.

Ma la sua più bella gara arriva nella competizione successiva, quella dei 5000mt. Una distanza difficile e impegnativa sia sul piano fisico che emotivo. I primi giri hanno segnato un confronto alla pari con le avversarie di vertice classifica; poi via via nel proseguire sulla distanza Linda ha iniziato ad accelerare senza lasciare scampo alle altre, con una pattinata rimasta fluida e veloce fino all’ultimo giro quando, accorgendosi con la coda dell’occhio che il tabellone la dava in prima posizione, ha sferzato un’ultima accelerata abbassando di oltre 2sec il tempo sul giro precedente andando a conquistare un superlativo oro, primo titolo italiano per Linda Rossi su questa distanza.

A ciò fanno da contorno altri due quarti posti in altre gare e un settimo posto nella gara di esordio più adatta agli sprinter. Soddisfatta la campionessa Rossi che ha ringraziato il suo staff.